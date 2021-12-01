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Количество пользователей "Дії" превысило 11 млн – Зеленский

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"Дія" электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации
Фото: thedigital.gov.ua

Число пользователей приложения "Дія" превысило 11 млн. Об этом в ходе ежегодного послания в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Независимость – это цифровая свобода от бюрократии, очередей и коррупции. В этом уже убедились более 11 млн пользователей нашего государственного приложения "Дія". Украина стала первым государством в мире, которое ввело цифровой паспорт гражданина, мы ввели цифровое водительское удостоверение, с помощью которого можно путешествовать или даже открыть счет онлайн. В "Дії" доступны цифровой студенческий билет, страховка на авто, электронная подпись в смартфоне, цифровой налоговый номер, уплата налогов и штрафов и много другого", – сказал Зеленский. 

Президент добавил, что сегодня в этот функционал добавилась прописка – возможность сменить регистрацию онлайн. В Минцифры сообщали, что пока речь идет о тестовой версии услуги

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: налоги, Владимир Зеленский, приложение, приложение Дія, прописка, Минцифры
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