Количество пользователей "Дії" превысило 11 млн – Зеленский

"Независимость – это цифровая свобода от бюрократии, очередей и коррупции. В этом уже убедились более 11 млн пользователей нашего государственного приложения "Дія". Украина стала первым государством в мире, которое ввело цифровой паспорт гражданина, мы ввели цифровое водительское удостоверение, с помощью которого можно путешествовать или даже открыть счет онлайн. В "Дії" доступны цифровой студенческий билет, страховка на авто, электронная подпись в смартфоне, цифровой налоговый номер, уплата налогов и штрафов и много другого", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что сегодня в этот функционал добавилась прописка – возможность сменить регистрацию онлайн. В Минцифры сообщали, что пока речь идет о тестовой версии услуги.