"Дія" запускает в тестовом режиме функцию онлайн-прописки по всей Украине

"Услугу можно будет получить за один рабочий день без посещения трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек. Полгода назад мы запустили смену места жительства онлайн в семи городах, а сейчас масштабируем ее почти на всю страну", – отметил министр.

Федоров добавил, что теперь не нужно будет ехать в свой родной город, чтобы там зарегистрироваться.

"И кстати, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет", – подчеркнул он.

Зарегистрироваться на бета-тест услуги можно по ссылке.