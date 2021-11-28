ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Дія" запускает в тестовом режиме функцию онлайн-прописки по всей Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бета-тест начинается 1 декабря
Бета-тест начинается 1 декабря
Фото: thedigital.gov.ua

С 1 декабря на портале "Дія" в тестовом режиме заработает услуга смены места жительства онлайн почти по всей Украине. Об этом 28 ноября в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Услугу можно будет получить за один рабочий день без посещения трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек. Полгода назад мы запустили смену места жительства онлайн в семи городах, а сейчас масштабируем ее почти на всю страну", – отметил министр.

Федоров добавил, что теперь не нужно будет ехать в свой родной город, чтобы там зарегистрироваться.

"И кстати, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет", – подчеркнул он.

Зарегистрироваться на бета-тест услуги можно по ссылке.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места жительства и снятии с регистрации онлайн.

С 17 мая на портале "Дія", а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения "Дія" замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Верховная Рада 5 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №5463 "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине".

Теги: Украина, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием
"Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля". Вайкуле поделилась неожиданным открытием
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Мамка огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
"Мамка – огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
"Прелестные", "Лучшая пара". Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем
"Прелестные", "Лучшая пара". Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Мы старались, придумывали имена". Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка
"Мы старались, придумывали имена". Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка
  "Получаются очень мягкие и вкусные". Как приготовить булочки из гранатового пюре, взбитого с яйцами. Видео
  "Получаются очень мягкие и вкусные". Как приготовить булочки из гранатового пюре, взбитого с яйцами. Видео
"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах
"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (250894)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (171519)
3
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (151852)
4
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (119894)
5
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (107045)
6
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (95968)
7
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (90128)
8
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа (78203)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS