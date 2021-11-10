Онлайн-прописка будет доступна владельцам паспортов-книжек – Шмыгаль

"Услуга регистрации места жительства онлайн станет доступной для украинцев, имеющих паспорта в форме книжки. Соответствующая услуга уже доступна для владельцев ID-карт",– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он добавил, что иностранцы в Украине также смогут пользоваться электронными услугами.
"Благодаря этому решению в "Дії" появится свидетельство на временное или постоянное проживание. Все будет работать по аналогии с электронным паспортом, но будет отображаться информация из свидетельства иностранца", – сказал глава правительства.
По словам Шмыгаля, экспериментальный проект позволит сделать пребывание иностранцев в Украине более комфортным и "улучшит имидж страны как открытого и современного государства".
В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.
В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места жительства и снятии с регистрации онлайн.
С 17 мая на портале "Дія", а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения "Дія" замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.
Верховная Рада 5 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №5463 "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине".
Все области Украины с 1 декабря постепенно начнут переходить на электронное изменение места регистрации, сообщил 8 ноября вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.