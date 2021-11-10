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Онлайн-прописка будет доступна владельцам паспортов-книжек – Шмыгаль

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Шмыгаль сообщил, что иностранцы смогут пользоваться электронными услугами в "Дії", это улучшит имидж Украины
Шмыгаль сообщил, что иностранцы смогут пользоваться электронными услугами в "Дії", это улучшит имидж Украины
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины 10 ноября утвердило экспериментальный проект, в рамках которого владельцы паспортов-книжек смогут регистрировать место жительства на портале "Дія". Об этом сообщил сайт Кабинета Министров.

"Услуга регистрации места жительства онлайн станет доступной для украинцев, имеющих паспорта в форме книжки. Соответствующая услуга уже доступна для владельцев ID-карт",– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что иностранцы в Украине также смогут пользоваться электронными услугами.

"Благодаря этому решению в "Дії" появится свидетельство на временное или постоянное проживание. Все будет работать по аналогии с электронным паспортом, но будет отображаться информация из свидетельства иностранца", – сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, экспериментальный проект позволит сделать пребывание иностранцев в Украине более комфортным и "улучшит имидж страны как открытого и современного государства".

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места жительства и снятии с регистрации онлайн.

С 17 мая на портале "Дія", а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения "Дія" замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Верховная Рада 5 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №5463 "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине".

Все области Украины с 1 декабря постепенно начнут переходить на электронное изменение места регистрации, сообщил 8 ноября вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теги: Украина, паспорт, украинцы, иностранцы, ID-карта, Денис Шмыгаль, эксперимент, прописка
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