Онлайн-прописка будет доступна владельцам паспортов-книжек – Шмыгаль

Шмыгаль сообщил, что иностранцы смогут пользоваться электронными услугами в "Дії", это улучшит имидж Украины Фото: kmu.gov.ua

"Услуга регистрации места жительства онлайн станет доступной для украинцев, имеющих паспорта в форме книжки. Соответствующая услуга уже доступна для владельцев ID-карт",– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что иностранцы в Украине также смогут пользоваться электронными услугами.

"Благодаря этому решению в "Дії" появится свидетельство на временное или постоянное проживание. Все будет работать по аналогии с электронным паспортом, но будет отображаться информация из свидетельства иностранца", – сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, экспериментальный проект позволит сделать пребывание иностранцев в Украине более комфортным и "улучшит имидж страны как открытого и современного государства".