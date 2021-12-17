Пандемия коронавируса и карантин – наиболее запомнившиеся украинцам события 2021 года – опрос

Как о самом запомнившемся событии уходящего года про COVID-19 сказали 24% опрошенных.
Помимо этого, респондентам запомнилось строительство дорог и мостов (8%), вакцинация от коронавируса (в том числе принудительная) и получение COVID-сертификатов (7%), война на Донбассе (6%), празднование 30-летия независимости Украины (4%), повышение цен (3%), "вагнергейт" и пресс-конференция президента Владимира Зеленского – по 2%, а также земельная реформа (1%).
Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
За все время эпидемии в Украине заболело почти 3,6 млн человек, умерло более 92,6 тыс. пациентов.
15 декабря 2021 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине на три месяца – до 31 марта 2022 года.
"В течение первого квартала у нас будет действовать карантин. Это означает, что все правила доступа в общественные места – COVID-сертификаты, ношение масок и соблюдение дистанции – остаются в силе", – заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.