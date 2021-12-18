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Всемирный банк одобрил транш в €300 млн для Украины

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Всемирный банк одобрил транш для Украины 17 декабря
Всемирный банк одобрил транш для Украины 17 декабря
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Всемирный банк 17 декабря одобрил выделение €300 млн для Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Деньги выделены "в поддержку реформ, имеющих решающее значение для экономического восстановления и роста страны, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19".

"На фоне высокого уровня экономической уязвимости в Украине происходит медленное и неравномерное восстановление после шока COVID-19, и мы надеемся, что этот заем окажет необходимую поддержку реформам, направленным на содействие более сильному и всеобъемлющему восстановлению. Всемирный банк приветствует важные шаги, предпринятые правительством для продвижения исторических земельных реформ, включая усиление прозрачного функционирования земельных рынков и расширение доступа мелких фермеров к доступным кредитам. Мы ожидаем, что эти реформы помогут повысить уровень жизни, позволив примерно 4,6 млн мелких землевладельцев в Украине получить справедливую прибыль и инвестировать в свой самый ценный актив", – сказал региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи.

Это второй транш помощи. Первый в размере €350 млн был одобрен в июне 2020 года.

"С тех пор, как Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 году, обязательства банка перед страной составили более $14 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда. Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около $3,4 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна "Программа ради результатов".

В мае 2021 года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.

Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

В конце июня правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Всемирный банк, помощь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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