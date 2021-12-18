Всемирный банк одобрил транш в €300 млн для Украины

Деньги выделены "в поддержку реформ, имеющих решающее значение для экономического восстановления и роста страны, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19".

"На фоне высокого уровня экономической уязвимости в Украине происходит медленное и неравномерное восстановление после шока COVID-19, и мы надеемся, что этот заем окажет необходимую поддержку реформам, направленным на содействие более сильному и всеобъемлющему восстановлению. Всемирный банк приветствует важные шаги, предпринятые правительством для продвижения исторических земельных реформ, включая усиление прозрачного функционирования земельных рынков и расширение доступа мелких фермеров к доступным кредитам. Мы ожидаем, что эти реформы помогут повысить уровень жизни, позволив примерно 4,6 млн мелких землевладельцев в Украине получить справедливую прибыль и инвестировать в свой самый ценный актив", – сказал региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи.

Это второй транш помощи. Первый в размере €350 млн был одобрен в июне 2020 года.

"С тех пор, как Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 году, обязательства банка перед страной составили более $14 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ", – сообщили в пресс-службе.