Шмыгаль рассказал, куда направят деньги, предоставленные Украине Всемирным банком и ЕБРР

Совет директоров Всемирного банка одобрил второй заем для восстановления экономики Украины в размере €300 млн. [...] Также Европейский банк реконструкции и развития согласовал предоставление Украине €190 млн в рамках программы "Развитие трансевропейской транспортной сети". Ресурс будет направлен на ремонт дороги Киев - Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях", – написал он.

Глава правительства поблагодарил партнеров за поддержку.

"Предоставление этих средств свидетельствует о доверии к украинским институтам со стороны международных партнеров, поддержке реформ в нашем государстве и нашем эффективном сотрудничестве", – считает Шмыгаль.