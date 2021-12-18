Шмыгаль рассказал, куда направят деньги, предоставленные Украине Всемирным банком и ЕБРР

Совет директоров Всемирного банка одобрил второй заем для восстановления экономики Украины в размере €300 млн. [...] Также Европейский банк реконструкции и развития согласовал предоставление Украине €190 млн в рамках программы "Развитие трансевропейской транспортной сети". Ресурс будет направлен на ремонт дороги Киев - Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях", – написал он.
Глава правительства поблагодарил партнеров за поддержку.
"Предоставление этих средств свидетельствует о доверии к украинским институтам со стороны международных партнеров, поддержке реформ в нашем государстве и нашем эффективном сотрудничестве", – считает Шмыгаль.
В Украине 2 марта 2020 года стартовал проект "Большое строительство". Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета за ремонт дорог 116 млрд грн.
В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.
Социологический опрос, проведенный в ноябре-декабре Украинским институтом будущего совместно с компанией New Image Marketing Group40%, показал, что 40% украинцев главным достижением власти в 2021 году считают строительство дорог.