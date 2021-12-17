Компания из окружения Коломойского выиграла тендеры на ремонт дорог еще на 645 млн грн

Тендеры состоялись с перерывом в два часа, первый предполагает договор на сумму 422 млн грн, второй – 222 млн грн.
Со ссылкой на информацию государственного портала публичных финансов spending.gov.ua агентство уточняет, что с начала декабря компания получила из бюджета 807 млн грн, в ноябре – 989 млн грн.
С начала года ПБС получила 5,7 млрд грн из бюджета и в ноябре поднялась на четвертую строчку крупнейших подрядчиков программы "Большое строительство".
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета на ремонт дорог 116 млрд грн.