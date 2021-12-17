Компания из окружения Коломойского выиграла тендеры на ремонт дорог еще на 645 млн грн

Крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета на ремонт дорог 116 млрд грн Фото: depositphotos.com

Тендеры состоялись с перерывом в два часа, первый предполагает договор на сумму 422 млн грн, второй – 222 млн грн.

Со ссылкой на информацию государственного портала публичных финансов spending.gov.ua агентство уточняет, что с начала декабря компания получила из бюджета 807 млн грн, в ноябре – 989 млн грн.

С начала года ПБС получила 5,7 млрд грн из бюджета и в ноябре поднялась на четвертую строчку крупнейших подрядчиков программы "Большое строительство".