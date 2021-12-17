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ДЕНЬГИ

Компания из окружения Коломойского выиграла тендеры на ремонт дорог еще на 645 млн грн

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Крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета на ремонт дорог 116 млрд грн
Крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета на ремонт дорог 116 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Компания "ПБС", которая принадлежит людям из окружения бизнесмена Игоря Коломойского, 16 декабря победила в двух тендерах госпредприятия "Дороги Прикарпатья" на ремонт дорог в Ивано-Франковской области, общая стоимость контрактов – 645 млн грн. Об этом 17 декабря сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на данные системы ProZorro.

Тендеры состоялись с перерывом в два часа, первый предполагает договор на сумму 422 млн грн, второй – 222 млн грн.

Со ссылкой на информацию государственного портала публичных финансов spending.gov.ua агентство уточняет, что с начала декабря компания получила из бюджета 807 млн грн, в ноябре – 989 млн грн.

С начала года ПБС получила 5,7 млрд грн из бюджета и в ноябре поднялась на четвертую строчку крупнейших подрядчиков программы "Большое строительство".

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета на ремонт дорог 116 млрд грн.

Теги: бизнес, Игорь Коломойский, Ивано-Франковская область, тендер, ProZorro, Большое строительство, ремонт дорог
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