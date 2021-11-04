До конца 2024 года в Украине планируют реконструировать 24 тыс. км дорог – Кирилл Тимошенко

Он заявил, что по программе "Большое строительство" к концу 2021 года будет восстановлено 13 тыс. км дорог.
"И уже к концу 2024 года, надеемся, мы можем сделать 24 тыс. км – это фактически все дороги государственного значения, а также многие дороги, которые находятся на балансе областных государственных администраций”, – сказал он.
Тимошенко также рассказал, что в этом году построено 500 км велодорожек на дорогах.
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
В проекте госбюджета на 2022 год, который сейчас рассматривает Верховная Рада, предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств Дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.