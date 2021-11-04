До конца 2024 года в Украине планируют реконструировать 24 тыс. км дорог – Кирилл Тимошенко

Он заявил, что по программе "Большое строительство" к концу 2021 года будет восстановлено 13 тыс. км дорог.

"И уже к концу 2024 года, надеемся, мы можем сделать 24 тыс. км – это фактически все дороги государственного значения, а также многие дороги, которые находятся на балансе областных государственных администраций”, – сказал он.

Тимошенко также рассказал, что в этом году построено 500 км велодорожек на дорогах.