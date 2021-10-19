  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками

"Что его поразило? "Прекрасная" дорога из Киева в Николаев. Сказал, что эффект, будто побывал на американских горках. Я говорю: "Это украинские горки, добро пожаловать", – рассказала Харлан в программе ЖВЛ на телеканале "1+1".
Она подчеркнула, что Самеле сам вызвался приехать в Украину.
"Он очень хотел приехать, это была его инициатива. Я поддержала, конечно же. Мне было приятно, что он хочет познакомиться со всей моей семьей, увидеть, где я родилась и жила", – призналась Харлан.
Она добавила, что вся ее семья с радостью приняла ее нового избранника, как и он их.
"Он всем понравился, понятно. Как и они ему. Я была уверена в этом. И первое, что моя бабушка сказала, когда увидела Луиджи: "У нас еще таких высоких не было", – сказала Харлан.
Харлан и Самеле встречаются около трех с половиной лет, широкой общественности об их отношениях стало известно летом 2020 года. По словам Харлан, на момент начала романа она еще была официально замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но уже год как не жила с ним. Харлан и Бойко поженились в августе 2014-го и развелись в 2018-м.
Харлан родилась 4 сентября 1990 в Николаеве. Окончила Николаевское училище физической культуры. Она олимпийская чемпионка 2008 года и бронзовая призерка Олимпиады 2016 и Олимпиады 2012, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.
Луиджи Самеле родился 5 июля 1987 года в итальянском Фоджа. Он завоевал две серебряные медали на Олимпиаде в Токио 2020 и бронзу на олимпиаде в Лондоне 2012, трижды выигрывал чемпионат Европы.