  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками

Украинская спортсменка Ольга Харлан и итальянский саблист Луиджи Самеле встречаются уже три с половиной года Фото: olgakharlan / Instagram

"Что его поразило? "Прекрасная" дорога из Киева в Николаев. Сказал, что эффект, будто побывал на американских горках. Я говорю: "Это украинские горки, добро пожаловать", – рассказала Харлан в программе ЖВЛ на телеканале "1+1".

Она подчеркнула, что Самеле сам вызвался приехать в Украину.

"Он очень хотел приехать, это была его инициатива. Я поддержала, конечно же. Мне было приятно, что он хочет познакомиться со всей моей семьей, увидеть, где я родилась и жила", – призналась Харлан.

Она добавила, что вся ее семья с радостью приняла ее нового избранника, как и он их.

"Он всем понравился, понятно. Как и они ему. Я была уверена в этом. И первое, что моя бабушка сказала, когда увидела Луиджи: "У нас еще таких высоких не было", – сказала Харлан.

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Видео: ЖВЛ / YouTube