  Дикусар объяснил, почему бойфренду его партнерши по "Танцам со звездами" не стоит к нему ревновать

Дикусар считает, что танцевать с Харлан – это "кайф в квадрате" Фото: dikusar_dmitriy / Instagram

"Согласовывал ли кандидатуру Дмитрия твой бойфренд и знакомы ли они?" – поинтересовалась у Харлан Осадчая.

"Они обязательно познакомятся, когда он приедет. Какая-то ревность присутствует, потому что я также волновалась бы. Это нормально", – ответила Харлан.

"Не знаю. Думаю, достаточно быть хорошим актером – спать не обязательно", – заявил следом Дикусар.

12 сентября, во время второго эфира, бойфренд Харлан был в числе гостей шоу – он прилетел в Украину накануне, сделав возлюбленной сюрприз. Дикусар, поднимаясь после выступления на балкон, подошел к Самеле, чтобы пожать ему руку.

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Видео: Світське життя / YouTube