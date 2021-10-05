В Харьковской области ремонтируют дорогу к музею, где хранятся работы Пикассо и Малевича

В последний раз дорогу в Пархомовке ремонтировали в 1980-х Фото: Микола Давидюк / Facebook

По его информации, работают три бригады, более 30 человек. Дорогу планируют отремонтировать за три недели.

"Будет реализована укладка асфальта и подготовка полотна к более капитальным работам [которые состоятся] уже весной. На этот год в планах остается разработка всей документации", – написал Давыдюк.

Он добавил, что в последний раз дорогу в Пархомовке ремонтировали в 1980-х.

"Для нас очень важно показать населению, что триггером ремонта стал музей. Без него ремонт дороги мог бы и не начаться следующие 30–40 лет. Мы хотим доказать, что культура и виртуальные активы могут менять страну", – подчеркнул политолог.