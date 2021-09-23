Национальный авиационный университет присоединяется к "Большому строительству" и поможет с реконструкцией аэропортов – ректор Луцкий

"НАУ имеет мощную авиационную и инженерную школу, а наши высокопрофессиональные педагогические и научные кадры признаны мировым сообществом. Поэтому я считаю чрезвычайно важным этот шаг. Этот запрос от государства на работу украинских специалистов и их активное привлечение к модернизации инфраструктуры аэропортов по всей стране", – отметил ректор НАУ Максим Луцкий.

Важным направлением сотрудничества также будет разработка новой образовательно-профессиональной программы, направленной на подготовку компетентных специалистов, будущих эксплуатантов аэродромных комплексов, добавили в университете.