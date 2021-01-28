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Эксперт об инициативе списывать вагоны по возрасту: Без железнодорожной доставки планы по "Большому строительству" нельзя будет выполнить

Украина может остаться без специального парка грузовых вагонов, если планы Министерства экономики по списанию железнодорожных вагонов по возрасту будут реализованы, об этом заявил генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк.

Вторая проблема когда вагоны спишут, резко вырастут ставки на аренду оставшихся, отметил эксперт
Вторая проблема – когда вагоны спишут, резко вырастут ставки на аренду оставшихся, отметил эксперт
Фото: depositphotos.com

Президентская программа "Большое строительство "может быть остановлена, если Украина столкнется с нехваткой железнодорожных грузовых вагонов". Об этом заявил в комментарии порталу Politeka генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк. Дефицит вагонов для грузоперевозок может возникнуть, если будет реализована инициатива Министерства экономики Украины по списанию вагонов в связи с их возрастом, считает он.

"Есть специальные вагоны, например: хоппер-дозатор, думпкар. Эти вагоны с 1990 года не выпускались, мы в этом году первые 15 новых купили. Если ограничат движение этих вагонов, это еще больше ограничит перевозку нерудных материалов. Потому что там, где строятся новые дороги, нет повышенных путей для выгрузки. А именно думпкар загружается на две стороны на пониженной колее. И это позволяет принимать грузы", – объяснил Дыняк.

Он рассказал, что такие вагоны эксплуатируют как частные компании, так и частично государственные, но если из-за Министерства экономики будут списаны пригодные к использованию вагоны "Укрзалізниці", то это приведет к значительному дефициту.

"Если они не дадут продлить срок эксплуатации вагонов, то однозначно из парка исчезнет порядка 5 тыс. спецвагонов, – считает эксперт. – Без железнодорожной доставки планы по "Большому строительству" нельзя будет выполнить. Вагонов не хватает. Вторая проблема – что, когда эти вагоны спишут, резко вырастут ставки на аренду тех вагонов, которые останутся. Это говорит о том, что подорожает стоимость самого строительства".

В прошлом году Госрегуляторная служба Украина не согласовала проект приказа, которым Министерство инфраструктуры планировало сократить срок эксплуатации грузовых вагонов. Министерство инфраструктуры опубликовало проект этого приказа 12 октября.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры, отмечал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил в Facebook, что такая инициатива Мининфраструктуры приведет к списанию 89 тыс. вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и, как следствие, коллапс в промышленности и аграрном секторе.

АО "Укрзалізниця" предложила компромиссное решение по ограничению срока службы полувагонов и зерновозов: ограничить 33 годами срок службы только для полувагонов, а срок службы зерновозов продлить до 45 лет.

Однако глава Минэкономики Игорь Петрашко в начале декабря созвал закрытое заседание, на котором, как писал "Цензор.НЕТ", собирался в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. В результате появился альтернативный проект приказа, в котором требования бизнеса и "Укрзалізниці" были учтены лишь частично, отмечает издание.

Теги: транспорт, экономика, Укрзалізниця, бизнес, вагоны, Минэкономики, Большое строительство
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