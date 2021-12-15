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"Миллиарды долларов туда зарыли!" Богдан объяснил, почему дороги из "Большого строительства" скоро рухнут

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Богдан: Это все на&hellip;бнется за какие-то копейки
Богдан: Это все на…бнется за какие-то копейки
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что дороги из проекта "Большое строительство" вскоре разрушатся.

"Резервы [страны] ушли в дороги. "Класс! – орал я. – Супер!" Но у нас перегруженные машины ездят, бл…дь, в три раза. Там же нормы. Что такое дорога? Для дороги смерть – это переход точки нуля. Если -3…+3 °C, дорогу внутри разрывает лед. +5…+50 °C – это нормально. Там другие пластификаторы дают – и оно нормально. -5…-50 °C – прекрасно. А когда ноль переходит – это самая страшная проблема. Она самая страшная. И вот у нас такие дороги поэтому", – пояснил Богдан.

Он отметил, что средства на строительство дорог выделялись под высокие проценты.

"Посмотри, сегодня декабрь. Нам везет – декабрь теплый. Молимся. Вот у нас каждый день переход нуля идет. У нас днем +3 °C, а ночью -3 °C. Среднесуточная – ноль. Но у нас каждый день замерзает и размерзает, замерзает и размерзает. А что сейчас делают? Перегруженные зерновозы валят зерно на порты. Не будет этих дорог через год-два. Вообще ничего не будет. Не останется ничего. Не потому, что украли, а потому что несоблюдение технологических норм. Миллиарды зарыли. Долларов миллиарды туда зарыли, взятых под большие проценты. А это все на…бнется за какие-то копейки: какие-то гаишники, начальники херни этой вот там. За копейки", – подчеркнул Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета на ремонт дорог 116 млрд грн.

В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств Дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.

Теги: Украина, госбюджет, дороги, Андрей Богдан, Большое строительство, ремонт дорог
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