"Миллиарды долларов туда зарыли!" Богдан объяснил, почему дороги из "Большого строительства" скоро рухнут

"Резервы [страны] ушли в дороги. "Класс! – орал я. – Супер!" Но у нас перегруженные машины ездят, бл…дь, в три раза. Там же нормы. Что такое дорога? Для дороги смерть – это переход точки нуля. Если -3…+3 °C, дорогу внутри разрывает лед. +5…+50 °C – это нормально. Там другие пластификаторы дают – и оно нормально. -5…-50 °C – прекрасно. А когда ноль переходит – это самая страшная проблема. Она самая страшная. И вот у нас такие дороги поэтому", – пояснил Богдан.

Он отметил, что средства на строительство дорог выделялись под высокие проценты.

"Посмотри, сегодня декабрь. Нам везет – декабрь теплый. Молимся. Вот у нас каждый день переход нуля идет. У нас днем +3 °C, а ночью -3 °C. Среднесуточная – ноль. Но у нас каждый день замерзает и размерзает, замерзает и размерзает. А что сейчас делают? Перегруженные зерновозы валят зерно на порты. Не будет этих дорог через год-два. Вообще ничего не будет. Не останется ничего. Не потому, что украли, а потому что несоблюдение технологических норм. Миллиарды зарыли. Долларов миллиарды туда зарыли, взятых под большие проценты. А это все на…бнется за какие-то копейки: какие-то гаишники, начальники херни этой вот там. За копейки", – подчеркнул Богдан.

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