СМИ сообщили, что в топ-4 получателей денег от "Большого строительства" Зеленского вошла компания из окружения Коломойского

За 2020-й и 2021 годы ПБС получила от государства 9,88 млрд грн, пишет "Главком" Фото: depositphotos.com

"Еще в октябре ПБС занимала пятую строчку соответствующего рейтинга "Наших грошей" крупнейших выгодоприобретателей программы президента "Большое строительство". Напомним, в 2020 году компания ПБС увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство", – отмечает "Главком".

По данным издания, чистый доход компании компании в 2020 году вырос в четыре раза – с 1,2 млрд грн в 2019 году до 4,5 млрд грн в 2020-м. За 2020-й и 2021 годы ПБС получила от государства 9,88 млрд грн, сказано в публикации.