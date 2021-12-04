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Госбюджет Украины на 2022 год имеет максимальный за 10 лет объем капитальных расходов – Шмыгаль

Шмыгаль назвал госбюджет-2022 "сбалансированным и реалистичным"
Шмыгаль назвал госбюджет-2022 "сбалансированным и реалистичным"
Фото: kmu.gov.ua

В государственном бюджете Украины на 2022 год предусмотрен высокий уровень капитальных расходов. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 4 декабря в Facebook.

"За последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такого объема капитальных расходов, как это будет в 2022 году: 140 млрд грн, или 9,4% всех расходов – это инвестиции в развитие экономики", – написал он.

Премьер отметил, что бюджет-2022 – "сбалансированный и реалистичный, а приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, безопасность и оборона, инфраструктура, поддержка бизнеса, а также повышение социальных стандартов".

"По всем этим ключевым направлениям запланировано увеличение расходов, что позволит продолжить реализацию инициатив президента и ряда правительственных программ. Увеличение зарплат медработникам, увеличение стипендий студентам, реализация программ "Большое строительство" и "Большая термомодернизация", льготные кредиты и доступная ипотека – все это будет обеспечено необходимым ресурсом", – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/470899077810634

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год.

Теги: медицина, образование, госбюджет, зарплата, экономика, правительство, льготы, доходы, стипендии, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль, Большое строительство
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