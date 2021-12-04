Госбюджет Украины на 2022 год имеет максимальный за 10 лет объем капитальных расходов – Шмыгаль

"За последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такого объема капитальных расходов, как это будет в 2022 году: 140 млрд грн, или 9,4% всех расходов – это инвестиции в развитие экономики", – написал он.

Премьер отметил, что бюджет-2022 – "сбалансированный и реалистичный, а приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, безопасность и оборона, инфраструктура, поддержка бизнеса, а также повышение социальных стандартов".

"По всем этим ключевым направлениям запланировано увеличение расходов, что позволит продолжить реализацию инициатив президента и ряда правительственных программ. Увеличение зарплат медработникам, увеличение стипендий студентам, реализация программ "Большое строительство" и "Большая термомодернизация", льготные кредиты и доступная ипотека – все это будет обеспечено необходимым ресурсом", – объяснил Шмыгаль.