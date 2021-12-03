Медицинская отрасль Украины в 2022 году получит рекордное финансирование – Минздрав

В госбюджет на следующий год на здравоохранение заложено 232,8 млрд грн, на 38 млрд грн больше, чем на 2021 год.

В госбюджете на 2022 год предусмотрено:

157,3 млрд грн для финансирования программы медицинских гарантий;

более 10 млн грн на закупки лекарственных средств и медицинского оборудования;

939,5 млрд грн на трансплантацию;

2,6 млрд грн на закупку вакцин против COVID-19.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий з декабря заявиил, что в государственный бюджет на 2022 год заложено около 40 млрд грн на зарплаты для медиков.