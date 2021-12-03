Медицинская отрасль Украины в 2022 году получит рекордное финансирование – Минздрав

В госбюджет на следующий год на здравоохранение заложено 232,8 млрд грн, на 38 млрд грн больше, чем на 2021 год.
В госбюджете на 2022 год предусмотрено:
Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий з декабря заявиил, что в государственный бюджет на 2022 год заложено около 40 млрд грн на зарплаты для медиков.
Правительство утвердило проект госбюджета на 2022 год 15 сентября. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% по сравнению с бюджетом на 2021 год.
Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год.