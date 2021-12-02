В госбюджет Украины на 2022 год заложено достаточно средств на зарплаты врачам по 20 тыс. грн - Радуцкий

В новом госбюджете предусмотрены средства на повышение зарплаты не только для врачей, но и для биологов, лаборантов и других работников медицинской сферы, утверждает Радуцкий Фото: Mihail Radutsky / Facebook

"Зарплаты для врачей по 20 тыс. грн в бюджет заложены. А благодаря принятию коллегами вчерашнего закона №5600 заложено еще 2 млрд грн на медицинские профессии, не являющиеся врачебными. Лаборанты, биологи – очень много специалистов, работающих в системе здравоохранения, но они не являются напрямую врачами", – сказал Радуцкий.

Точную сумму средств в госбюджете на зарплаты медработникам депутат затруднился назвать.

"Я боюсь ошибиться, потому что сегодня до четырех утра еще корректировались цифры, всего около 40 млрд грн", – отметил он.