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В госбюджет Украины на 2022 год заложено достаточно средств на зарплаты врачам по 20 тыс. грн - Радуцкий

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В новом госбюджете предусмотрены средства на повышение зарплаты не только для врачей, но и для биологов, лаборантов и других работников медицинской сферы, утверждает Радуцкий
В новом госбюджете предусмотрены средства на повышение зарплаты не только для врачей, но и для биологов, лаборантов и других работников медицинской сферы, утверждает Радуцкий
Фото: Mihail Radutsky / Facebook

В государственный бюджет на 2022 год заложено около 40 млрд грн на зарплаты для медиков. Об этом 2 декабря в кулуарах парламента заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, сообщает "Левый берег".

"Зарплаты для врачей по 20 тыс. грн в бюджет заложены. А благодаря принятию коллегами вчерашнего закона №5600 заложено еще 2 млрд грн на медицинские профессии, не являющиеся врачебными. Лаборанты, биологи – очень много специалистов, работающих в системе здравоохранения, но они не являются напрямую врачами", – сказал Радуцкий.

Точную сумму средств в госбюджете на зарплаты медработникам депутат затруднился назвать.

"Я боюсь ошибиться, потому что сегодня до четырех утра еще корректировались цифры, всего около 40 млрд грн", – отметил он.

Контекст:

Правительство утвердило проект госбюджета на 2022 год 15 сентября. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% по сравнению с бюджетом на 2021 год.

В 2020 году зарплата медиков в Украине увеличилась в два раза, и с начала 2022 года минимальная зарплата врачей будет составлять 20 тыс. грн, средняя – 24 тыс. грн. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 декабря в ходе ежегодного послания к Верховной Раде.

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

30 ноября Верховная Рада приняла закон №5600 во втором чтении.

Теги: медицина, госбюджет, зарплата, бюджет, парламент, Михаил Радуцкий, медики, финансы, здравоохранение, нардеп
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