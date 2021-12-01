Зеленский сказал, что зарплата медиков за год выросла вдвое, и анонсировал повышение зарплаты учителям

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 декабря в ходе ежегодного послания к Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"С сегодняшнего дня минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тыс. грн. Мы не только повысили минимальную зарплату. Средняя заработная плата впервые за последние 30 лет в долларовом эквиваленте превысила $500 в месяц. Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое. С нового года, с 1 января, она составит минимум 20 тыс. грн, а средняя заработная плата врача в Украине составит 24 тыс. грн. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу, и не только тогда, когда нам это нужно. И я уверен, что в своем следующем послании такие же слова скажу о заработной плате наших учителей", – сказал он.
На 1 декабря 2021 года, по информации Министерства образования и науки, в отрасли образования зарплата составляет в среднем 17 057 грн – у директоров школ, 9768 грн – у учителей без стажа работы и категории, 12 906 грн – у учителей первой категории, 13 759 грн – у учителей высшей категории.
В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено повышение зарплат медперсоналу. Проект предлагает установить минимальную зарплату для врачей на уровне 20 тыс. грн, а для среднего медперсонала – 13,5 тыс. грн. Бюджет в окончательной редакции еще не принят.