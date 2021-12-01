Зеленский сказал, что зарплата медиков за год выросла вдвое, и анонсировал повышение зарплаты учителям

Зеленский: Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое. Я уверен, что в своем следующем послании такие же слова скажу о заработной плате наших учителей Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 декабря в ходе ежегодного послания к Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С сегодняшнего дня минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тыс. грн. Мы не только повысили минимальную зарплату. Средняя заработная плата впервые за последние 30 лет в долларовом эквиваленте превысила $500 в месяц. Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое. С нового года, с 1 января, она составит минимум 20 тыс. грн, а средняя заработная плата врача в Украине составит 24 тыс. грн. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу, и не только тогда, когда нам это нужно. И я уверен, что в своем следующем послании такие же слова скажу о заработной плате наших учителей", – сказал он.