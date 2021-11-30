Шкарлет рассказал, как с 1 декабря изменятся зарплаты учителей

В общей сложности должностные оклады педагогов в школах возрастут на 900–1300 грн, заработная плата будет стартовать от 10 тыс. гривен.
Министр напомнил, что это второе повышение оплаты труда педагогов в 2021 году, первый этап состоялся 1 января текущего года (тогда зарплата выросла на 20%).
Шкарлет опубликовал таблицу, согласно которой зарплата директоров школ с 1 декабря составит 17 057 грн, учителей без стажа работы и категории – 9768 грн, учителей первой категории – 12 906 грн, учителей второй категории – 13 759 грн.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц.
20 января Кабинет Министров Украины утвердил новую тарифную сетку для работников бюджетной сферы, согласно которой должностные оклады (тарифные ставки) бюджетников с 1 января 2021 года рассчитываются из размера оклада работника первого тарифного разряда – 2670 грн, с 1 декабря 2021-го – 2893 грн.
Сергей Шкарлет сообщал, что повышение зарплат учителям пройдет в два этапа в 2021 году: на 20% с 1 января и еще на 8,4% – с 1 декабря.