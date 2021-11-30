Шкарлет рассказал, как с 1 декабря изменятся зарплаты учителей

Зарплаты учителям в Украине повышают второй раз за год Фото: depositphotos.com

В общей сложности должностные оклады педагогов в школах возрастут на 900–1300 грн, заработная плата будет стартовать от 10 тыс. гривен.

Министр напомнил, что это второе повышение оплаты труда педагогов в 2021 году, первый этап состоялся 1 января текущего года (тогда зарплата выросла на 20%).

Шкарлет опубликовал таблицу, согласно которой зарплата директоров школ с 1 декабря составит 17 057 грн, учителей без стажа работы и категории – 9768 грн, учителей первой категории – 12 906 грн, учителей второй категории – 13 759 грн.