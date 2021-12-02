Нардеп Цимбалюк: Президент должен ветировать законопроект №5600, если не хочет обвинений в связях с олигархом

Михаил Цимбалюк: Но каким-то образом неслучайно рента для марганцевой руды не изменилась. Потому что эта руда принадлежит представителям другого олигарха Фото: varianty.lviv.ua

"Власть решила найти: а где деньги? А давайте нагрузим украинцев! Тех, кто имеет землю и на ней выращивает сельскохозяйственную продукцию, давайте им 1,5 тыс. грн за гектар налога. Заработал 72 тыс. в год – давай будешь платить 19,5% налогов. Украинцев будут заставлять уходить в тень. Подорожают не только продукты питания, но и все товары", – пояснил он.

Нардеп добавил, что уже получил обращение от экспертов по поводу дискриминации бизнесов, которую вызвало снятие 97-й поправки: в ней шла речь о равной нагрузке в зависимости от мировых цен на руду. После отклонения поправки рента для железной руды выросла, а для марганцевой – осталась без изменений.

"Таким образом, одни металлургические комбинаты, принадлежащие в том числе иностранным инвесторам, например, "Криворожсталь" – нагрузили налогом. Но каким-то образом неслучайно рента для марганцевой руды не изменилась. Потому что эта руда принадлежит представителям другого олигарха", – объяснил Цимбалюк.

Он считает, что такой неодинаковый подход к бизнесу в зависимости от того, какому олигарху он принадлежит, вызовет удивление у таких международных партнеров Украины, как ЕС, МВФ, руководство США и международные бизнес-ассоциации.

"Фракция монобольшинства поставила президента в очень неловкое положение. Он сейчас должен или принять этот законопроект, а значит, привязать себя конкретно к одному олигарху, и попасть в неудобное положение на международной арене. А если он его вернет на доработку, то тогда можно в это внести правки и поставить всех производителей в равные условия", – подытожил политик.