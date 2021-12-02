Нардеп Цимбалюк: Президент должен ветировать законопроект №5600, если не хочет обвинений в связях с олигархом

"Власть решила найти: а где деньги? А давайте нагрузим украинцев! Тех, кто имеет землю и на ней выращивает сельскохозяйственную продукцию, давайте им 1,5 тыс. грн за гектар налога. Заработал 72 тыс. в год – давай будешь платить 19,5% налогов. Украинцев будут заставлять уходить в тень. Подорожают не только продукты питания, но и все товары", – пояснил он.
Нардеп добавил, что уже получил обращение от экспертов по поводу дискриминации бизнесов, которую вызвало снятие 97-й поправки: в ней шла речь о равной нагрузке в зависимости от мировых цен на руду. После отклонения поправки рента для железной руды выросла, а для марганцевой – осталась без изменений.
"Таким образом, одни металлургические комбинаты, принадлежащие в том числе иностранным инвесторам, например, "Криворожсталь" – нагрузили налогом. Но каким-то образом неслучайно рента для марганцевой руды не изменилась. Потому что эта руда принадлежит представителям другого олигарха", – объяснил Цимбалюк.
Он считает, что такой неодинаковый подход к бизнесу в зависимости от того, какому олигарху он принадлежит, вызовет удивление у таких международных партнеров Украины, как ЕС, МВФ, руководство США и международные бизнес-ассоциации.
"Фракция монобольшинства поставила президента в очень неловкое положение. Он сейчас должен или принять этот законопроект, а значит, привязать себя конкретно к одному олигарху, и попасть в неудобное положение на международной арене. А если он его вернет на доработку, то тогда можно в это внести правки и поставить всех производителей в равные условия", – подытожил политик.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.
Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.
Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.