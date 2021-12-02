На экваторе президентства Зеленский как никогда близко оказался к тесным объятиям Коломойского – СМИ

"На самом деле, на экваторе президентства Зеленский как никогда близко оказался к тому месту, от которого пытается скрыться все годы в должности – тесные объятия Игоря Коломойского. Ведь без голосов контролируемой последним группы "За будущее" и еще одной олигархической группы "Довіра" фракция президента вряд ли сможет что-то голосовать за все последующие сессии. А если Зеленский стремится к реальной деолигархизации, то под нее будут попасть и нынешние его партнеры по парламенту. Иначе все превратится в обычную попытку расправы, пусть над самым крупным, но единственным бизнесменом. И чем больше услуг избранные олигархи будут делать президенту сейчас, тем сложнее будет ставить их в рамки в будущем", – пишут в материале авторы Роман Романюк и Роман Кравец.
Свежим примером подхода Зеленского они назвали уже принятый Радой "ресурсный" закон 5600.
"На Банковой ожидают, что благодаря этому закону [бизнесмен Ринат] Ахметов будет терять на год полтора миллиарда гривен больше на выплату ренты за добычу железной руды. Между прочим, этот закон стал прекрасной иллюстрацией борьбы Зеленского с олигархами... руками других олигархов", – подчеркнули журналисты.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.
Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.
Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.