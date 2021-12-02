На экваторе президентства Зеленский как никогда близко оказался к тесным объятиям Коломойского – СМИ

Чем больше услуг "избранные олигархи" будут делать президенту сейчас, тем сложнее будет ставить их в рамки в будущем, пишут авторы статьи в издании "Украинская правда" Фото: president.gov.ua

"На самом деле, на экваторе президентства Зеленский как никогда близко оказался к тому месту, от которого пытается скрыться все годы в должности – тесные объятия Игоря Коломойского. Ведь без голосов контролируемой последним группы "За будущее" и еще одной олигархической группы "Довіра" фракция президента вряд ли сможет что-то голосовать за все последующие сессии. А если Зеленский стремится к реальной деолигархизации, то под нее будут попасть и нынешние его партнеры по парламенту. Иначе все превратится в обычную попытку расправы, пусть над самым крупным, но единственным бизнесменом. И чем больше услуг избранные олигархи будут делать президенту сейчас, тем сложнее будет ставить их в рамки в будущем", – пишут в материале авторы Роман Романюк и Роман Кравец.

Свежим примером подхода Зеленского они назвали уже принятый Радой "ресурсный" закон 5600.

"На Банковой ожидают, что благодаря этому закону [бизнесмен Ринат] Ахметов будет терять на год полтора миллиарда гривен больше на выплату ренты за добычу железной руды. Между прочим, этот закон стал прекрасной иллюстрацией борьбы Зеленского с олигархами... руками других олигархов", – подчеркнули журналисты.