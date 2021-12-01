Гончаренко: Зеленский объявил хорошую новость для Коломойского – в Украине будет множественное гражданство

Алексей Гончаренко: Он хочет через футболки своих депутатов нам сказать, что президент против олигархов. Это ложь! Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

"Сегодня Зеленский объявил хорошую новость для Коломойского: в Украине будет множественное гражданство. Игорь Валерьевич уже давно ждет со своими тремя паспортами. Интересно, что Зеленский начал свое выступление тем, что он хочет говорить слово "впервые". Так я хочу сказать, что впервые украинец стал лидером по объему отмытых денег в США, обогнав африканских диктаторов и аферистов со всего мира – это Игорь Коломойский. И в США вышла книга об этом под названием "Американская клептократия". В ней рассказывается, что Зеленский и Коломойский являются бизнес-партнерами и что Коломойский стал лидером по объему отмытых денег в США", – написал политик.

Гончаренко считает, что нужно напоминать Зеленскому, "кто он и кто его привел к власти".

"Он хочет через футболки своих депутатов нам сказать, что президент против олигархов. Это ложь! Меня сегодня спросили, на какие вопросы мы услышали ответы от Зеленского. Но нам даже не дали возможность задать вопросы Зеленскому, поэтому никаких ответов мы не услышали!" – подчеркнул народный депутат.