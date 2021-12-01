Гончаренко: Зеленский объявил хорошую новость для Коломойского – в Украине будет множественное гражданство

"Сегодня Зеленский объявил хорошую новость для Коломойского: в Украине будет множественное гражданство. Игорь Валерьевич уже давно ждет со своими тремя паспортами. Интересно, что Зеленский начал свое выступление тем, что он хочет говорить слово "впервые". Так я хочу сказать, что впервые украинец стал лидером по объему отмытых денег в США, обогнав африканских диктаторов и аферистов со всего мира – это Игорь Коломойский. И в США вышла книга об этом под названием "Американская клептократия". В ней рассказывается, что Зеленский и Коломойский являются бизнес-партнерами и что Коломойский стал лидером по объему отмытых денег в США", – написал политик.
Гончаренко считает, что нужно напоминать Зеленскому, "кто он и кто его привел к власти".
"Он хочет через футболки своих депутатов нам сказать, что президент против олигархов. Это ложь! Меня сегодня спросили, на какие вопросы мы услышали ответы от Зеленского. Но нам даже не дали возможность задать вопросы Зеленскому, поэтому никаких ответов мы не услышали!" – подчеркнул народный депутат.
В Верховную Раду вносится законопроект, который позволит украинцам иметь не одно гражданство, заявил 1 декабря во время выступления на заседании Верховной Рады президент Зеленский. Глава государства отметил, что "впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства".
Законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.
Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.
Коломойский, а также Геннадий Боголюбов были владельцами "ПриватБанка" – крупнейшего коммерческого банка в Украине, который был национализирован в декабре 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн и с 2017 года судится с бывшими владельцами "ПриватБанка", которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.
В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.
Книга "Американская клептократия" вышла в продажу 23 ноября в США. В ней в том числе идет речь о Коломойском и его связи с Зеленским, писал шведский экономист и дипломат, эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.