Сделали большой шаг, но не пошли дальше – Зеленский о годовщине референдума о независимости Украины

"Независимость Украины поддержало абсолютное большинство граждан Украины со всех регионов, включая наш Донбасс и Крым. 30 лет назад мы сделали большой шаг, но не пошли дальше. Мы возобновили, провозгласили, мы выбрали, мы получили независимую Украину, но так и не начали строить независимость", – сказал он.

Глава государства перечислил, что он понимает под независимостью.

"Независимую от чужого влияния, чужих интересов, где закон один для всех, а не один решает все, и для всех – это закон. Где Конституция – это большой общественный договор, а не маленький кулуарный договорнячок. Где политики работают на 100% граждан, а не на 20% ВВП одного гражданина (видимо, речь идет о бизнесмене Ринате Ахметове. – "ГОРДОН")", – объяснил Зеленский.

По его словам, "такую страну строили много лет" и такую страну строят "последние 2,5 года".

"Мы, все с вами, все вместе. На самом деле свободную, действительно самостоятельную, реально независимую страну", – подчеркнул Зеленский.