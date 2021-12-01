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Госдолг Украины снизится и будет меньше 50% ВВП – Зеленский

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Госдолг Украины снизится и будет меньше 50% ВВП Зеленский / ГОРДОН

Фото: president.gov.ua

Госдолг Украины впервые с 2013 года снизится до уровня ниже 50% ВВП по итогам 2021-го. Об этом в ходе послания в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Впервые, начиная с 2013 года мы снизим госдлолг до уровня ниже 50% ВВП. При том, что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос и в среднем в мире превышает почти 90%", – заявил глава государства.

Новость дополняется. 

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