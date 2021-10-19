Судьба "долга Януковича" в $3 млрд может решиться осенью – Малюська

Глава Минюста назвал "уникальным" тот факт, что дело о долге Украины перед Россией ведет Министерство финансов, в связи с чем отказался комментировать шансы Киева на победу в этом судебном заседании.

Малюська считает, что возможны три варианта развития событий. Согласно первому, суд примет позицию России, которая хочет, чтобы решение первой инстанции о взыскании средств по упрощенной процедуре осталось в силе.

Следующие два варианта – в пользу Украины. Если стороны перейдут в полный судебный процесс для исследования всех доказательств и аргументов Киева в этом споре, дело будет слушаться судом еще несколько лет.

Еще один возможный вариант – остановка процесса до вынесения решения в другой международной судебной инстанции. Это, по мнению Малюськи, означает остановку рассмотрения дела на "чрезвычайно длительное, неустановленное время".