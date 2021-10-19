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Судьба "долга Януковича" в $3 млрд может решиться осенью – Малюська

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Судьба "долга Януковича" решается в лондонском суде
Судьба "долга Януковича" решается в лондонском суде
Фото: depositphotos

Верховный суд Великобритании, вероятно, примет окончательное решение по делу о российских еврооблигациях на $3 млрд ("долг Януковича") уже осенью этого года. Об этом 19 октября в интервью "Украинской правде" сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Глава Минюста назвал "уникальным" тот факт, что дело о долге Украины перед Россией ведет Министерство финансов, в связи с чем отказался комментировать шансы Киева на победу в этом судебном заседании.

Малюська считает, что возможны три варианта развития событий. Согласно первому, суд примет позицию России, которая хочет, чтобы решение первой инстанции о взыскании средств по упрощенной процедуре осталось в силе.

Следующие два варианта – в пользу Украины. Если стороны перейдут в полный судебный процесс для исследования всех доказательств и аргументов Киева в этом споре, дело будет слушаться судом еще несколько лет.

Еще один возможный вариант – остановка процесса до вынесения решения в другой международной судебной инстанции. Это, по мнению Малюськи, означает остановку рассмотрения дела на "чрезвычайно длительное, неустановленное время".

Контекст:

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже в декабре 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и €600 млн согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия России на реструктуризацию еврооблигаций на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату $3 млрд по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае того же года Украина подала документы о своей защите в рамках этого судебного процесса.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска Российской Федерации к Украине в деле о евробондах на сумму $3 млрд. В минфине РФ заявили, что согласно решению Высокого суда, Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также проценты. В Минфине Украины сообщали, что обжаловали решение суда Лондона

Во время предварительных слушаний в апелляционной инстанции, состоявшихся в январе 2018 года, Украина обвиняла РФ в политическом давлении, которым сопровождалось выделение денег в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии постановил провести полноценный судебный процесс для разбирательства по одному из четырех аргументов Украины в споре с Россией. Украинская сторона утверждает, что кредит на $3 млрд был взят под "неправомерным давлением", с принуждением к сделке. В ноябре РФ обжаловала это решение

9 декабря 2019 года в Верховном суде Великобритании начались слушания по жалобам сторон. РФ не согласна с решением апелляционного суда о рассмотрении дела по полной процедуре, также она оспаривает довод Украины о "принуждении". Украина в основном удовлетворена вердиктом апелляционного суда, однако оспаривает три тезиса из его решения.

В декабре 2020 года Верховный суд Великобритании завершил рассмотрение жалоб Украины и России. Вынесение решения перенесли на более позднюю дату.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Украина, госдолг Украины, Высокий суд Лондона
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