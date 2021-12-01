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Зеленский выступает в Раде с посланием. Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступает в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Оно должно начаться в 10.00, потом нардепы приступят к рассмотрению повестки дня Рады, говорится на сайте парламента. Трансляцию ведет "Радіо Свобода".

Движение в правительственном квартале с утра ограничили – в связи с посланием президента и запланированными сегодня акциями протеста, пишет LB.ua. Митингующих, по состоянию на 8.30 не было, писал в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав ЖелезнякЗеленский уже приехал в Раду, отметил в 9.25 нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 

Ожидалось, что первая акция протеста возле здания парламента начнется в 9.30. Это митинг, организованный движением "SaveФОП". Кроме того, в 19.00 на Майдане Незалежности в Киеве начнется акция под названием "Защити Украину – останови переворот", ее созвало объединение общественных организаций "Движение сопротивления капитуляции".

Также Зеленский заявлял, что на сегодня или 2 декабря планировался госпереворот.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 30 ноября призвал граждан, планирующих принять участие в массовых акциях 1 декабря, "соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности". 

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Слуга народа
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