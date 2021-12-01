Зеленский наградил добровольца "Правого сектора" Да Винчи звездой Героя Украины

Указ опубликован на сайте главы государства.
1 декабря Зеленский после послания к Верховной Раде в парламенте вручал награды по случаю годовщины проведения референдума о независимости Украины, первым награду получил ветеран, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
В указе сказано, что награду Коцюбайло получил за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский рассказал в Facebook, что Да Винчи на войне же восемь лет. В возрасте 21 года он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор".
"Российские террористы подгорают от одного лишь упоминания его позывного. Четыре года назад Дмитрий был награжден орденом "Народный герой Украины". Сегодня в парламенте доброволец получил высшую награду нашего государства – Герой Украины. Радуюсь, что наша страна начала награждать достойных еще при жизни, а не только тех, кто положил ее за родную землю", – написал Лозинский.
Как сказано на сайте президента, Коцюбайло в 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт, где по сей день продолжает отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.