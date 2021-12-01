Зеленский наградил добровольца "Правого сектора" Да Винчи звездой Героя Украины

Указ опубликован на сайте главы государства.

1 декабря Зеленский после послания к Верховной Раде в парламенте вручал награды по случаю годовщины проведения референдума о независимости Украины, первым награду получил ветеран, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В указе сказано, что награду Коцюбайло получил за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский рассказал в Facebook, что Да Винчи на войне же восемь лет. В возрасте 21 года он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор".

"Российские террористы подгорают от одного лишь упоминания его позывного. Четыре года назад Дмитрий был награжден орденом "Народный герой Украины". Сегодня в парламенте доброволец получил высшую награду нашего государства – Герой Украины. Радуюсь, что наша страна начала награждать достойных еще при жизни, а не только тех, кто положил ее за родную землю", – написал Лозинский.

Как сказано на сайте президента, Коцюбайло в 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт, где по сей день продолжает отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.