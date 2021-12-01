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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский наградил добровольца "Правого сектора" Да Винчи звездой Героя Украины

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Зеленский вручил награду Да Винчи в Верховной Раде
Зеленский вручил награду Да Винчи в Верховной Раде
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября издал указ о присвоении звания Героя Украины и вручении ордена "Золотая Звезда" Дмитрию Коцюбайло – командиру 1-й штурмовой роты ДУК добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" с позывным Да Винчи.

Указ опубликован на сайте главы государства. 

1 декабря Зеленский после послания к Верховной Раде в парламенте вручал награды по случаю годовщины проведения референдума о независимости Украины, первым награду получил ветеран, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

В указе сказано, что награду Коцюбайло получил за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский рассказал в Facebook, что Да Винчи на войне же восемь лет. В возрасте 21 года он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". 

"Российские террористы подгорают от одного лишь упоминания его позывного. Четыре года назад Дмитрий был награжден орденом "Народный герой Украины". Сегодня в парламенте доброволец получил высшую награду нашего государства – Герой Украины. Радуюсь, что наша страна начала награждать достойных еще при жизни, а не только тех, кто положил ее за родную землю", – написал Лозинский. 

Как сказано на сайте президента, Коцюбайло в 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и  реабилитации он вернулся на фронт, где по сей день продолжает отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

https://www.facebook.com/lozynskyi.roman/posts/4382306528548702

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Правый сектор, Герой Украины, Владимир Зеленский, ДУК ПС, Роман Лозинский, Дмитрий Коцюбайло
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