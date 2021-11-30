Илларионов: Путина Зеленский устраивает. Слабый руководитель Украины – идеальная для него ситуация

Илларионов: Это все вызывает какое-то глубокое разочарование... Уважающий себя президент достойной страны не может себя так вести Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Думаю, что стратегически Путина Зеленский устраивает. Слабый руководитель на посту президента Украины – это идеальная ситуация для него", – сказал Илларионов.

Он отметил, что действия Зеленского на посту президента вызывают "очень глубокое сожаление".

"Потому что, как бы там ни было, с Владимиром Зеленским были связаны надежды большого количества людей. Люди надеялись, что прежняя политика будет закончена, что будет новое лицо, будет открытый разговор, достойное общение и будет решение реальных проблем. Но такого не ожидал никто", – сказал эксперт.

По его мнению, политику Зеленского можно охарактеризовать термином "инфантилизм".

"Это касается и дела, и отношений между людьми, и отношений с обществом и средствами массовой информации. Это тот случай, когда не произошло достаточного взросления. Прежде всего ментального. Человек не может знать все по всем темам – это нормально. Он и не должен знать все. Но на этом посту он, по крайней мере, должен реагировать на события, как взрослый человек", – сказал Илларионов.

В качестве примера эксперт привел последний пресс-марафон Зеленского, на котором он вступал в перепалки с журналистами. Илларионов сказал, что от этого пресс-марафона у него остались "грустные и печальные впечатления".

"Это все вызывает какое-то глубокое разочарование... Уважающий себя президент достойной страны не может себя так вести [как на пресс-марафоне]. Уважающий себя человек, даже не президент, не может так себя вести с журналистами. Уважающий себя человек не может пользоваться слухами, домыслами, не может заниматься шантажом и угрозами", – сказал эксперт.

Гордон спросил, "досидит ли Зеленский до конца своего срока".

"Не знаю, но действиями, которые мы видели, он сокращает вероятность исполнения своих обязанностей в конституционно отведенный ему срок", – ответил Илларионов.

Интервью с Илларионовым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

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