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ПОЛИТИКА

"Я участник обоих Майданов". Монастырский обратился к участникам акций 1 декабря

Правоохранители "с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе", отметил Монастырский
Правоохранители "с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе", отметил Монастырский
Фото: МВС України / Facebook

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал граждан, планирующих принять участие в массовых акциях 1 декабря, "соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности". Об этом глава МВД написал в Facebook.

"Я – участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил", – отметил Монастырский.

Он добавил, что правоохранители "с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе".

"Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций", – резюмировал Монастырский.

https://www.facebook.com/moden.ua/videos/470136057778904/

1 декабря Зеленский выступит на заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

В 9.30 возле здания парламента начнется акция, организованная движением SaveФОП, с требованием принять нормы законопроекта №5866 о создании условий для развития физлиц-предпринимателей и повышения прозрачности их деятельности, сообщил в Facebook лидер SaveФОП Сергей Доротич.

Кроме того, в 19.00 на Майдане Независимости в Киеве начнется акция под названием "Защити Украину – останови переворот", ее созвало объединение общественных организаций "Движение сопротивления капитуляции".

Предыдущий раз активисты проводили акцию в Киеве 21 ноября. Под Офисом президента они объявили ультиматум Зеленскому: либо он увольняет руководителя ОПУ Андрея Ермака, либо они начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента. 

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский назвал Ермака "мощным человеком" и сказал, что не собирается его увольнять.

Соучредитель партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко в интервью "Главкому" заверил, что акция будет мирной, на ней "не будет крови и никаких провокаций с нашей стороны".

Также в 19.00 на Майдане Независимости по случаю Дня провокатора акцию протеста проведет "Национальный корпус", сообщается на сайте партии. В политсиле требуют "уволить со своих должностей пророссийских агентов Андрея Ермака, [замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны] Руслана Демченко и [заместителя Ермака] Олега Татарова".

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Ахметова".

Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул предприниматель.

На слова Зеленского о подготовке переворота в Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он планирует позвонить главе Украинского государства и президенту РФ Владимиру Путину.

29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине серьезно относятся к информации о возможном государственном перевороте, Киев планирует поделиться ею с союзниками.

СБУ сообщила о начале расследования возможной подготовки к захвату государственной власти в Украине через три дня после заявления Зеленского, 29 ноября. 

Теги: Киев, МВД, Украина, протесты, Майдан, митинг, провокации, импичмент, правоохранители, активист, государственный переворот, президент, безопасность, Национальный корпус, Денис Монастырский
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