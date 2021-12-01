Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок – опрос

В то же время 34,3% опрошенных поддерживают идею, чтобы действующий глава государства принял участие в следующих президентских выборах.

6,3% респондентов затруднились с ответом, а 1,2% – сказали, что до выборов президента еще далеко.

Опрос проводился 26–29 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 1203 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.