Андерс Аслунд: Коломойский скупил центр депрессивного Кливленда в штате Огайо. Но он сделал это через американского партнера, который, казалось, был ангелом спасения Фото: yes-ukraine.org

"Всем известно, что иностранные клептократы покупают недвижимость в Нью-Йорке, Майами и Калифорнии, поэтому Коломойский скупил центр депрессивного Кливленда в штате Огайо. Но он сделал это через американского партнера, который, казалось, был ангелом спасения, хотя он им не был. Через другого американского партнера Коломойский скупил половину американской ферросплавной промышленности на депрессивном Среднем Западе через облако анонимных офшорных компаний, дюжина которых была создана в Делавэре", – отметил Аслунд.

Он подчеркнул, что большая часть его денег поступила с депозитов в крупнейшем на тот момент частном банке Украины, "ПриватБанке", совладельцем которого был Коломойский.

"Когда украинское правительство национализировало его в декабре 2016 года из-за очевидного мошенничества, выяснилось, что владельцы вывели из него $5,5 млрд, большая часть которых была переведена в США через анонимные компании в Делавэре. Мишель отмечает, что Коломойский был главным спонсором нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, что может быть причиной того, что до сих пор украинское правительство не возбудило уголовное дело против Коломойского", – написал экономист.

Аслунд добавил, что потери, которые Теодоро Нгема и Коломойский понесли из-за преследования в США, не лишили их "исключительного богатства".