Аслунд: Автор книги "Американская клептократия" отмечает, что Коломойский был главным спонсором Зеленского. Это объясняет, почему до сих пор нет уголовного дела

"Всем известно, что иностранные клептократы покупают недвижимость в Нью-Йорке, Майами и Калифорнии, поэтому Коломойский скупил центр депрессивного Кливленда в штате Огайо. Но он сделал это через американского партнера, который, казалось, был ангелом спасения, хотя он им не был. Через другого американского партнера Коломойский скупил половину американской ферросплавной промышленности на депрессивном Среднем Западе через облако анонимных офшорных компаний, дюжина которых была создана в Делавэре", – отметил Аслунд.
Он подчеркнул, что большая часть его денег поступила с депозитов в крупнейшем на тот момент частном банке Украины, "ПриватБанке", совладельцем которого был Коломойский.
"Когда украинское правительство национализировало его в декабре 2016 года из-за очевидного мошенничества, выяснилось, что владельцы вывели из него $5,5 млрд, большая часть которых была переведена в США через анонимные компании в Делавэре. Мишель отмечает, что Коломойский был главным спонсором нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, что может быть причиной того, что до сих пор украинское правительство не возбудило уголовное дело против Коломойского", – написал экономист.
Аслунд добавил, что потери, которые Теодоро Нгема и Коломойский понесли из-за преследования в США, не лишили их "исключительного богатства".
Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.
Коломойский, а также Геннадий Боголюбов были владельцами "ПриватБанка" – крупнейшего коммерческого банка в Украине, который был национализирован в декабре 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн и с 2017 года судится с бывшими владельцами "ПриватБанка", которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.
В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.
19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.
В конце 2019 года "ПриватБанк" инициировал судебное производство в Израиле. Сумма иска составляет $600 млн. В начале 2020 года финучреждение подало в Окружной суд города Лимассол (Кипр) иск к бывшим владельцам на $5,5 млрд.
В июле 2021 года газета Kyiv Post сообщила, что полиция Израиля начала расследование дела о мошенничестве, в котором якобы фигурирует Коломойский.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта 2021 года объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского "в связи с его причастностью к крупной коррупции". Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США.
Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и другого украинского бизнесмена Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств "ПриватБанка". Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.
К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде (штат Огайо) "была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в "ПриватБанке" в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы".
Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег "ПриватБанка". "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", – говорил бизнесмен.