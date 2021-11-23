Иск "ПриватБанка" на $5,5 млрд. Коломойского и Боголюбова зовут в суд на Кипре

В случае, если Коломойский в течение 30 дней не сообщит суду об участии в деле, иск будут рассматривать без него Фото: depositphotos.com

Об этом проинформировала пресс-служба "ПриватБанка".

Сообщение касается иска "ПриватБанка" к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также бывшему топ-менеджеру банка Тимуру Новикову и кипрским компаниям PrimeCap Cyprus Limited и Duxton Holdings Limited, которые, по данным "ПриватБанка", связаны с бизнесменами.

Предмет иска – возмещение ущерба в размере $5,5 млрд "в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, имеющих все признаки мошенничества и отмывания средств и реализуемых под руководством Коломойского и Боголюбова при содействии других ответчиков", говорится в релизе банка.

Публикация сообщения адвокатов в газетах, согласно кипрским законам, является доказательством того, что ответчикам вручили иск, уточнили в банке и опубликовали соответствующие снимки газет.

В объявлении указано, что согласно приказу суда от 15 июня 2021 года, если Коломойский и другие ответчики не представят уведомление об участии в деле в течение 30 дней с момента публикации объявления, рассмотрение дела будет происходить в отсутствие ответчиков.

Этот иск "ПриватБанк" подал в начале 2020 года в Окружной суд города Лимассол.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP 19 апреля 2019 года опубликовал данные расследования, согласно которому Коломойский и Боголюбов могли вывести $5,5 млрд из "ПриватБанка" перед его национализацией через филиал на Кипре. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в марте 2021 года говорил, что в одном из производств по "ПриватБанку" есть эпизод о выводе $5,5 млрд, но его "фактически заблокировали".