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Иск "ПриватБанка" на $5,5 млрд. Коломойского и Боголюбова зовут в суд на Кипре

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В случае, если Коломойский в течение 30 дней не сообщит суду об участии в деле, иск будут рассматривать без него
В случае, если Коломойский в течение 30 дней не сообщит суду об участии в деле, иск будут рассматривать без него
Фото: depositphotos.com

Адвокаты компании Scordis, Papapetrou&Co, которая представляет интересы "ПриватБанка", 19 ноября опубликовали в трех украинских печатных изданиях – газетах "Голос України", "Факты" и "День" – сообщение о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам.

Об этом проинформировала пресс-служба "ПриватБанка". 

Сообщение касается иска "ПриватБанка" к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также бывшему топ-менеджеру банка Тимуру Новикову и кипрским компаниям PrimeCap Cyprus Limited и Duxton Holdings Limited, которые, по данным "ПриватБанка", связаны с бизнесменами. 

Предмет иска – возмещение ущерба в размере $5,5 млрд "в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, имеющих все признаки мошенничества и отмывания средств и реализуемых под руководством Коломойского и Боголюбова при содействии других ответчиков", говорится в релизе банка. 

Публикация сообщения адвокатов в газетах, согласно кипрским законам, является доказательством того, что ответчикам вручили иск, уточнили в банке и опубликовали соответствующие снимки газет. 

В объявлении указано, что согласно приказу суда от 15 июня 2021 года, если Коломойский и другие ответчики не представят уведомление об участии в деле в течение 30 дней с момента публикации объявления, рассмотрение дела будет происходить в отсутствие ответчиков. 

Этот иск "ПриватБанк" подал в начале 2020 года  в Окружной суд города Лимассол.  

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP 19 апреля 2019 года опубликовал данные расследования, согласно которому Коломойский и Боголюбов могли вывести $5,5 млрд из "ПриватБанка" перед его национализацией через филиал на Кипре. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в марте 2021 года говорил, что в одном из производств по "ПриватБанку" есть эпизод о выводе $5,5 млрд, но его "фактически заблокировали". 

Контекст:

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами "ПриватБанка", которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

В конце 2019 года "ПриватБанк" инициировал судебное производство в Израиле. Сумма иска составляет $600 млн. Сообщения о вручении иска тоже публиковали в газете – в августе 2021 года. 

В июле 2021 года газета Kyiv Post сообщила, что полиция Израиля начала расследование дела о мошенничестве, в котором якобы фигурирует Коломойский. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта 2021 года объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского "в связи с его причастностью к крупной коррупции". Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и другого украинского бизнесмена Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств "ПриватБанка". Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег "ПриватБанка". "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", – говорил бизнесмен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кипр, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Геннадий Боголюбов, иск, суд
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