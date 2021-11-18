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Гончар о доле Коломойского в "Укрнафті": Давно нужно "разводиться"

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Михаил Гончар: Надо понимать, что когда имеешь дело с Коломойским и знаешь его методы борьбы, нужно быть готовым нейтрализовать варианты мошенничества с его стороны
Михаил Гончар: Надо понимать, что когда имеешь дело с Коломойским и знаешь его методы борьбы, нужно быть готовым нейтрализовать варианты мошенничества с его стороны
Фото: UKRLIFE.TV / YouTube

Компания "Укрнафта", главным акционером которой является государство в лице НАК "Нафтогаз України", давно должна была выйти из-под влияния бизнесмена Игоря Коломойского, которому принадлежит 43% ее акций, заявил эксперт в сфере энергетики, президент Центра глобальных исследований "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, пишет "РБК-Украина".

"Давно нужно "разводиться". Были разные варианты – либо государство выкупает обратно свою долю, либо продает свою долю на приватизационном конкурсе. Сейчас пошли по пути разделения. Что из этого выйдет? Что-то получится. Но надо понимать, что когда имеешь дело с Коломойским и знаешь его методы борьбы, нужно быть готовым нейтрализовать варианты мошенничества с его стороны", – отметил Гончар.

Эксперт убежден, что для "Укрнафти" лучше, если она будет управляться НАК "Нафтогаз". 

"В разное время были другие видения относительно компании – доминировали негосударственные подходы. Говорили – "государство неэффективный владелец". Но это не значит, что автоматически частный владелец будет эффективным. Он эффективен, но для себя, потому что его цель – максимизация своей прибыли, и только он определяет, какой ценой. Если бы государство управляло, то был бы комплексный подход, который нужно инвестировать в расширение, в геологоразведочные работы, в фонды скважин и прочее, это капитальные инвестиции, возвращаемые за семь лет. Частному собственнику нужно быстрое обращение денег, чтобы не заморачиваться с длинным инвестиционным циклом", – подчеркнул он.

Самому же Коломойскому терять "Укрнафту" невыгодно, добавил Гончар.

"Компания – это прежде всего и нефть, идущая на его "Укртатнафту", и собственный дешевый ресурс, и газ для его "Днепразота". И в чем был его мотив схватить актив – откусил наполовину, но установил контроль. И противостояние [между акционерами компании] длится десятилетиями, а показатели "Укрнафти" втрое упали – ничего не инвестировалось, фундаментальных инвестиций не было, типичный олигархический подход – скачать все, что можно", – заявил эксперт.

Теги: энергетика, бизнес, Игорь Коломойский, нефть, НАК Нафтогаз, Укрнафта, Михаил Гончар, олигархи
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