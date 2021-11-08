Корбан о роли Коломойского в "Укрнафті": Есть какая-то политическая воля, когда физлицо управляет государственной компанией

Геннадий Корбан: Сегодня у Коломойского появилась возможность реализовать схему в ущерб государству. Я считаю, это колоссально Фото: nv.ua

"Очевидно, есть какая-то политическая воля, когда какой-то акционер, физическое лицо управляет государственной компанией, где 50+1% акций принадлежат государству. Этот вопрос нужно задавать компетентным людям, которые отвечают за наше государственное богатство", – считает он.

Корбан заявил, что Коломойский при согласии власти готовит "колоссальную аферу" с газом.

"Было получено уникальное решение, я считаю, Верховного Суда, которое определило объем компенсации газа в размере 2 млрд м³. Сегодня очень хорошая цена на рынке. И сегодня очевидно, что у Коломойского появилась возможность реализовать эту схему в ущерб государству. Я считаю, это колоссально", – добавил бизнесмен.