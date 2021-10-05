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Депутаты зарегистрировали постановление о введении санкций против Коломойского

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Коломойский входит в десятку богатейших украинцев
Коломойский входит в десятку богатейших украинцев
Фото: depositphotos.com

Депутатское объединение "Справедливость" зарегистрировало в Верховной Раде постановление о наложении санкций на олигарха Игоря Коломойского. Об этом 4 октября в Facebook сообщила глава объединения Александра Устинова.

По ее мнению, именно Рада должна проголосовать за санкции против Коломойского и тогда обратиться к СНБО, чтобы не получилось "избирательности" санкций.

"Это замечательный способ для нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а для оппозиции – не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а самим как парламенту начать борьбу с олигархами. Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать за санкции против Коломойского", – отметила Устинова.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5266996466660119

На сайте Рады пока текста постановления нет, но Устинова предоставила его в посте на Facebook, а приложения опубликовала по ссылке. Согласно документам, на Коломойского предлагается наложить следующие санкции:

  • блокировка активов;
  • предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
  • полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами;
  • запрет выдачи разрешений на инвестиции в иностранное государство;
  • запрет на приобретение в собственность земельных участков и другие.

Также предлагается ввести санкции против компаний, принадлежащих бизнесмену. Это в частности Никопольский завод феросплавов, телеканал "1+1", "Международные авиалиниии Украины", "ДнепрАзот", "Кривбассвзрывпром", Новотроицкое рудоуправление, ООО "Дерлинг" и другие. Всего в списке 39 компаний, связанных с бизнесменом.

Контекст:

Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых людей), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место).

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и украинского бизнесмена Геннадия Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств "ПриватБанка". Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн. Речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег "ПриватБанка". "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", – говорил бизнесмен.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде( штат Огайо) "была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в "ПриватБанке" в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы".

В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.

Теги: Украина, санкции, Игорь Коломойский, МАУ, 1+1, Александр Устинов, ДнепрАзот, Никопольский завод ферросплавов
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