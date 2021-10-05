Депутаты зарегистрировали постановление о введении санкций против Коломойского

По ее мнению, именно Рада должна проголосовать за санкции против Коломойского и тогда обратиться к СНБО, чтобы не получилось "избирательности" санкций.

"Это замечательный способ для нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а для оппозиции – не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а самим как парламенту начать борьбу с олигархами. Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать за санкции против Коломойского", – отметила Устинова.

На сайте Рады пока текста постановления нет, но Устинова предоставила его в посте на Facebook, а приложения опубликовала по ссылке. Согласно документам, на Коломойского предлагается наложить следующие санкции:

блокировка активов;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами;

запрет выдачи разрешений на инвестиции в иностранное государство;

запрет на приобретение в собственность земельных участков и другие.

Также предлагается ввести санкции против компаний, принадлежащих бизнесмену. Это в частности Никопольский завод феросплавов, телеканал "1+1", "Международные авиалиниии Украины", "ДнепрАзот", "Кривбассвзрывпром", Новотроицкое рудоуправление, ООО "Дерлинг" и другие. Всего в списке 39 компаний, связанных с бизнесменом.