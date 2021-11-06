Корбан: "Нафтогаз" может рассчитаться с Коломойским за газ, израсходованный бог знает когда, по текущей цене

Он отметил, что согласно украинскому законодательству, "Укрнафта" может претендовать только на денежную компенсацию по цене на момент отгрузки, но Коломойский планирует получить деньги за газ по сегодняшней цене, которая гораздо выше.

"Где-то в 2009-м у Коломойского возникла идея: а давайте отсудим объем. И был создан прецедент. Были поданы ряд исков, по которым были признаны незаконными какие-то отдельные постановления Кабмина позапрошлого века. Отдельно был подан иск о признании права собственности на объем газа. И в 2010-м он имел решение Верховного Суда – такое очень "крепкое", по которому "Укрнафта" отсудила объем газа. Например, 2 млрд кубов", – отметил Корбан.

Бывший партнер Коломойского рассказал, что тогда предупредил его: реализовать такое решение суда на практике невозможно.

"Коломойский ответил: "Ну пусть полежит…" Оно много лет лежало, он управляет "Укрнафтою" и, естественно, управляя, он и оптимизировал прибыль компании, и налоги компании не платил. Налог на прибыль, другие обязательные платежи не платил. И государство ничего с этим и сделать особо не могло, потому что пойди закрой предприятие с 50 тыс. работников. И обанкротить ее невозможно, потому что действует мораторий на банкротство госкомпаний, – объяснил он. – Да, он ссылался на то, что война, что вы мне должны за газ. В результате он не заплатил налогов миллиардов на 20".

В итоге возникла идея, что "Нафтогаз" за счет прибыли от добычи в будущем получит у правительства предоплату и использует деньги для расчетов с "Укрнафтою" за объем газа по сегодняшней цене.

"У них же в законе была прописана цена гораздо ниже, чем сегодня. А сейчас, когда цена на газ взлетела, это не очень устраивает Коломойского, потому что рыночная цена уже другая. И он уже хочет не 20 млрд, а 30. У него же объем газа по решению суда, а не сумма. Поднять этот объем газа невозможно. Его правительство когда-то изъяло и уплатило по фиксированной цене. Тогда это просто были копейки. Поэтому был отсужен объем газа, но не оценен. И вот сейчас у него появилась возможность это предъявить. Он создал задолженность "Укрнафти" перед государством абсолютно умышленно – прибыль вывел, а налоги не уплатил. А теперь, чтобы не было задолженности "Укрнафти" перед бюджетом, "Нафтогаз" получает деньги от правительства за счет будущей добычи и погашает долг "Укрнафти". Вот такая схема. Если вы возьмете текст закона, то сами убедитесь в этом. Это прокачка денег, – подчеркнул Корбан. – Они рассчитываются за газ по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Посмотрите цену газа в 2006 году".

Журналист Татьяна Николаенко отметила, что тогда цена составляла 31,5 коп. за м³.

"О! Значит, за тысячу кубов 315 грн. А теперь сравните разницу между этой ценой и тысячей долларов за тысячу кубов. И вроде бы же это не Коломойскому деньги возвращают, а "Укрнафті". Но если бы эта сума зашла, то ему бы сейчас поперла прибыль", – объяснил бывший партнер Коломойского.

По его словам, теперь бизнесмен требует, чтобы под новые цены был принят новый закон.

"Видимо, закон приняли, но не реализовали его. Все-таки пандемия коронавируса, "Большое строительство", где ж тут взять лишние деньги, еще и такие. И что делает сейчас Коломойский? Он говорит: "Не-не, вы ж мне должны 2 млрд кубов газа, а не деньги. И когда вы принимали закон, газ стоил $300, а сейчас тысячу, поэтому перепринимайте закон". Понимаете, в чем хитрость?" – описал ситуацию Корбан.

Речь идет о законопроекте №4119, который Рада приняла в 2020 году, он был подписал президентом и вступил в силу в ноябре прошлого года как закон №1006-IX. В пояснительной записке к документу сказано, что сначала НАК "Нафтогаз України" получит от Кабинета Министров Украины 32,3 млрд грн компенсации за поставки газа на условиях ПСО (публичные специальные обязательства) и признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд грн. После этого "Нафтогаз" заплатит "Укрнафті" за 2,06 млрд м³ газа, поставленного в 2006 году (это 15,1 млрд грн), и проведет авансовый платеж за газ, который добудет компания в будущем (еще 24,1 млрд грн).