ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Корбан: "Нафтогаз" может рассчитаться с Коломойским за газ, израсходованный бог знает когда, по текущей цене

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Коломойского (на фото) возникла идея отсудить у НАК объем газа, а не фиксированную сумму, утверждает Корбан
У Коломойского (на фото) возникла идея отсудить у НАК объем газа, а не фиксированную сумму, утверждает Корбан
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

У "Укрнафти" бизнесмена Игоря Коломойского появилась возможность получить от государственной НАК "Нафтогаз України" деньги за 2 млрд кубометров газа, купленные в 2006 году, по нынешней цене. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал бывший партнер Коломойского Геннадий Корбан.

Он отметил, что согласно украинскому законодательству, "Укрнафта" может претендовать только на денежную компенсацию по цене на момент отгрузки, но Коломойский планирует получить деньги за газ по сегодняшней цене, которая гораздо выше.

"Где-то в 2009-м у Коломойского возникла идея: а давайте отсудим объем. И был создан прецедент. Были поданы ряд исков, по которым были признаны незаконными какие-то отдельные постановления Кабмина позапрошлого века. Отдельно был подан иск о признании права собственности на объем газа. И в 2010-м он имел решение Верховного Суда – такое очень "крепкое", по которому "Укрнафта" отсудила объем газа. Например, 2 млрд кубов", – отметил Корбан.

Бывший партнер Коломойского рассказал, что тогда предупредил его: реализовать такое решение суда на практике невозможно.

"Коломойский ответил: "Ну пусть полежит…" Оно много лет лежало, он управляет "Укрнафтою" и, естественно, управляя, он и оптимизировал прибыль компании, и налоги компании не платил. Налог на прибыль, другие обязательные платежи не платил. И государство ничего с этим и сделать особо не могло, потому что пойди закрой предприятие с 50 тыс. работников. И обанкротить ее невозможно, потому что действует мораторий на банкротство госкомпаний, – объяснил он. – Да, он ссылался на то, что война, что вы мне должны за газ. В результате он не заплатил налогов миллиардов на 20".

В итоге возникла идея, что "Нафтогаз" за счет прибыли от добычи в будущем получит у правительства предоплату и использует деньги для расчетов с "Укрнафтою" за объем газа по сегодняшней цене.

"У них же в законе была прописана цена гораздо ниже, чем сегодня. А сейчас, когда цена на газ взлетела, это не очень устраивает Коломойского, потому что рыночная цена уже другая. И он уже хочет не 20 млрд, а 30. У него же объем газа по решению суда, а не сумма. Поднять этот объем газа невозможно. Его правительство когда-то изъяло и уплатило по фиксированной цене. Тогда это просто были копейки. Поэтому был отсужен объем газа, но не оценен. И вот сейчас у него появилась возможность это предъявить. Он создал задолженность "Укрнафти" перед государством абсолютно умышленно – прибыль вывел, а налоги не уплатил. А теперь, чтобы не было задолженности "Укрнафти" перед бюджетом, "Нафтогаз" получает деньги от правительства за счет будущей добычи и погашает долг "Укрнафти". Вот такая схема. Если вы возьмете текст закона, то сами убедитесь в этом. Это прокачка денег, – подчеркнул Корбан. – Они рассчитываются за газ по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Посмотрите цену газа в 2006 году".

Журналист Татьяна Николаенко отметила, что тогда цена составляла 31,5 коп. за м³.

"О! Значит, за тысячу кубов 315 грн. А теперь сравните разницу между этой ценой и тысячей долларов за тысячу кубов. И вроде бы же это не Коломойскому деньги возвращают, а "Укрнафті". Но если бы эта сума зашла, то ему бы сейчас поперла прибыль", – объяснил бывший партнер Коломойского.

По его словам, теперь бизнесмен требует, чтобы под новые цены был принят новый закон.

"Видимо, закон приняли, но не реализовали его. Все-таки пандемия коронавируса, "Большое строительство", где ж тут взять лишние деньги, еще и такие. И что делает сейчас Коломойский? Он говорит: "Не-не, вы ж мне должны 2 млрд кубов газа, а не деньги. И когда вы принимали закон, газ стоил $300, а сейчас тысячу, поэтому перепринимайте закон". Понимаете, в чем хитрость?" – описал ситуацию Корбан.

Речь идет о законопроекте №4119, который Рада приняла в 2020 году, он был подписал президентом и вступил в силу в ноябре прошлого года как закон №1006-IX. В пояснительной записке к документу сказано, что сначала НАК "Нафтогаз України" получит от Кабинета Министров Украины 32,3 млрд грн компенсации за поставки газа на условиях ПСО (публичные специальные обязательства) и признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд грн. После этого "Нафтогаз" заплатит "Укрнафті" за 2,06 млрд м³ газа, поставленного в 2006 году (это 15,1 млрд грн), и проведет авансовый платеж за газ, который добудет компания в будущем (еще 24,1 млрд грн).

Контекст:

По информации издания "Наші гроші", "Укрнафті" могут передать как минимум 700 млн м³ газа. "РБК-Украина" отмечает, что это более 5% всего запаса газа на зиму и его стоимость составляет $700 млн.

По данным "Наших грошей", "Укрнафта" требует от государства в целом 8 млрд м³ газа, это, как пишет "РБК-Украина", эквивалентно всему государственному газу в подземных газохранилищах.

"Наші гроші" сообщили, что договор о передаче газа "Укрнафта" планирует утвердить на общем собрании акционеров 30 ноября.

Теги: газ, Геннадий Корбан, Игорь Коломойский, НАК Нафтогаз, Укрнафта, деньги, законодательство, иск, цена на газ, цена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь
"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь
"Какая фигура", "Очень сочненькая". Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу
"Какая фигура", "Очень сочненькая". Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (147265)
2
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок (131149)
3
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (113579)
4
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат (69463)
5
"Очень лихо". 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки между ног (62048)
6
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой (57087)
7
"Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает (51288)
8
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов (42547)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS