"Нафтогаз" не передавал газ или деньги "Укрнафті" с момента, когда его возглавил Витренко – заявление компании

"Нафтогаз" не согласен с исковыми требованиями "Укрнафти" и эта позиция остается неизменной с первого заседания суда по этому делу, подчеркнули в компании Фото: slovoidilo.ua

В НАК напомнили, что проблема, из-за которой "Укрнафта" судится с "Нафтогазом", берет начало в 2006–2013 годах, и с тех пор идут судебные споры, с 2015 года – в том числе и в иностранных судах.

"Информация о том, что "Нафтогаз" договорился с бизнесменом Игорем Коломойским, либо подписал с "Укрнафтою" соответствующее мировое соглашение, либо согласился отдать 3,5 млрд кубометров газа или другой объем газа, денежные средства и т.п., не соответствует действительности. Предположение, что "Нафтогаз" уже отдал Коломойскому какие-то объемы газа, также неправдиво. "Нафтогаз" не передавал никаких объемов газа или средств "Укрнафті" с того момента, как "Нафтогаз" возглавил Юрий Витренко (28 апреля 2021)", – сказано в заявлении.

"Нафтогаз" не согласен с исковыми требованиями "Укрнафти" и эта позиция остается неизменной с первого заседания суда по этому делу, подчеркнули в компании.

"Нафтогаз" заявил в этом судебном процессе о необходимости применения судом исковой давности к требованиям "Укрнефти", поскольку обстоятельства, на которые ссылается "Укрнафта" в иске, были ей известны более чем за три года до подачи иска. Заметим, что "Укрнафта" возражает против применения судом исковой давности и дает свое обоснование. "Нафтогаз" также предоставил суду информацию о том, что ранее в других судебных процессах компания заявляла о необходимости обязать "Укрнафту" заключить договор купли-продажи спорных объемов газа с учетом обстоятельств, что этот газ был потреблен населением, и что "Нафтогаз" направлял письма в "Укрнафту" еще в 2006 году с предложением заключить договор купли-продажи спорного газа", – отметили в НАК.

Таким образом, в национальной компании не согласны ни с требованием "Укрнафти" о передаче ей спорных объемов газа, так и с требованиями о компенсации стоимости этих объемов по текущей рыночной цене.

"Нафтогаз" максимально открыто раскрывает информацию о судебных спорах с "Укрнафтою", например, соответствующая информация содержится в консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2021 года (с.38). "Нафтогаз" выступает за открытый для СМИ судебный процесс. "Нафтогаз" предоставляет в судебном процессе необходимые документы. Отметим, что с 2018 года Государственное бюро расследований проводит расследование по непредоставлению суда документов, что могло причинить вред интересам национальной компании", – подчеркнули в пресс-службе.

Также в "Нафтогазі" изложили историю проблемы. Согласно информации компании, в феврале 2021 года Стокгольмский арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции по делу по иску миноритарных акционеров "Укрнафти", которые хотели взыскать с государства Украина более $6 млрд и проценты, начисленные на эту сумму.

19 апреля 2021 года "Укрнафта" возобновила процесс в украинских судах.

"Таким образом, ошибочно предположить, что возобновление судебного процесса связано со сменой руководства "Нефтегаза", решение о котором было принято только 28 апреля 2021 года. "Нафтогаз" не отрицает факт того, что газ, добытый "Укрнафтою", попадал в единую газотранспортную систему, оператором которой был АО "Укртрансгаз". Основные объемы этого газа были потреблены населением. "Нафтогаз" обосновывал это в суде. "Укрнафта", в свою очередь, сначала доказывала, что это не ее газ шел на нужды населения. Позже "Укрнафта" изменила свою позицию, фактически признав, что спорные объемы газа поставлялись для нужд населения и требует вернуть спорные объемы природного газа", – объяснили в пресс-службе.

Спор между "Нафтогазом" и миноритарными акционерами "Укрнафти" может также стать объектом рассмотрения в Лондонском арбитраже, "поэтому следует соблюдать осторожность в действиях и публичных высказываниях", подчеркнули в НАК.

"Заметим, что в 2018 году первый раунд этого арбитража по Акционерному соглашению "Нафтогаз" фактически проиграл по наиболее важным вопросам, хотя общественности сообщили лишь о победе по второстепенным вопросам, практически ничего не дававшим "Нафтогазу". Арбитраж даже заставил "Нафтогаз" компенсировать миноритарным акционерам львиную долю их расходов. Действующий руководитель "Нафтогазу" не был тогда вовлечен в этот арбитражный процесс", – сказано в заявлении.

Сейчас прорабатывается вопрос разделения активов ПАО "Укрнафта", сообщили в "Нафтогазі".

"Процедура подготовки к разделению отвечает международным стандартам и украинскому законодательству. "Укрнафта" привлекла независимых международных оценщиков для оценки активов, которые могут являться предметом разделения. Решение должно быть согласовано наблюдательным советом "Укрнафти", где большинство составляют независимые члены, и отвечать международным стандартам корпоративного управления. Процесс разделения "Укрнафти" длится не один год. В частности, еще в январе 2021 года предыдущим руководством "Нафтогазу" было направлено письмо миноритарным акционерам компании по инициативе проведения собрания акционеров по этому поводу. Наблюдательный совет Нафтогаза потребовал как можно скорее осуществить это разделение, обвиняя действующего руководителя компании в искусственном затягивании этого процесса", – подчеркнули в НАК.

В нацкомпании добавили, что международные партнеры были проинформированы об инициативе разделения "Укрнафти", никогда не возражали против этого, и, наоборот, одобряли эту идею, чтобы компании, связанные с Коломойским, больше не были акционерами "Укрнафти".

"Аргументация необходимости разделения "Укрнафти" включает подготовку "Нафтогазу" к публичному размещению акций, привлечение международных партнеров, реализацию ресурсного потенциала "Укрнафти".

"Нафтогаз" считает, что это будет легче делать, если "Укрнафта" не будет связана с Коломойским", – резюмировали в НАК "Нафтогаз".