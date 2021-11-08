"Нафтогаз" не передавал Коломойскому никакие объемы газа – заявление

"Позиция "Нафтогазу" по поводу судебного иска ПАО "Укрнафта". В последние дни в национальном медиапространстве появилось большое количество фейков по ситуации вокруг "Укрнафти". Фейки – поле для информационных и политических манипуляций. "Нафтогаз" – компания, стоящая на защите энергетической безопасности Украины на международном и национальном уровнях. Поэтому оперирование именно фактами, а не фейками является критически важным", – сказано в заявлении.

В пресс-службе опровергли, что "Нафтогаз" якобы передал Коломойскому газ.

"Нафтогаз" не передавал бизнесмену Игорю Коломойскому никакие объемы газа. Информация о том, что "Нафтогаз" подписал с бизнесменом Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа, не соответствует действительности. Заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко является ложным", – утверждают в НАК.

Нардеп от "Европейской солидарности" Гончаренко заявил в колонке для сайта "Экономическая правда", что первые 700 млн м³ должны быть переданы уже 30 ноября.

В компании заявили, что судебный процесс по спорному объему газа еще продолжается.

"История уходит корнями в 2008–2010 годы, с тех пор идут споры. Поэтому продолжается судебный процесс, который должен одобрить решение по спорному газу. Призываем политиков и экспертов к сбалансированному и ответственному распространению информации о деятельности "Нафтогазу". Руководствуйтесь фактами, а не фейками. Манипуляция информацией может нести вред энергетической безопасности страны", – подчеркнули в пресс-службе компании.