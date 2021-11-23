Наливайченко: Генпрокуратура открыла уголовное производство по моему обращению о попытке чиновников и Коломойского присвоить газ

"Генпрокуратура открыла уголовное производство по моему обращению. Напомню, недавно обратился к руководителям правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины. Речь идет о миллиардах кубических метров природного газа стоимостью около $4 млрд, которые вместо того, чтобы отдать населению, топ-чиновники планируют подарить олигарху", – написал политик.

Он сообщил, что предварительно дело квалифицировано по статье о присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

"Получил уведомление от генерального прокурора, что по изложенным в моем депутатском обращении обстоятельствам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном совершении уголовного правонарушения с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины", – отметил Наливайченко.

"Главком" пишет со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, что производство открыто 19 ноября.

"Выписка из ЕРДР подписана прокурором второго отдела управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрием Олефиром. Соответственно, досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро", – сказано в сообщении портала.

Также издание утверждает, что в отчете за первое полугодие 2021 года "Нафтогаз" уже "официально признал за Коломойским 700 млн м³ стоимостью 20 млрд грн".