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Наливайченко: Генпрокуратура открыла уголовное производство по моему обращению о попытке чиновников и Коломойского присвоить газ

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Валентин Наливайченко: Газ вместо того, чтобы отдать населению, топ-чиновники планируют подарить олигарху
Валентин Наливайченко: Газ вместо того, чтобы отдать населению, топ-чиновники планируют подарить олигарху
Фото: Валентин Наливайченко / Facebook

Миллиарды кубометров газа стоимостью около $4 млрд топ-чиновники "планируют подарить олигарху" Игорю Коломойскому, заявил народный депутат от "Батьківщини", бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в своем Facebook.

"Генпрокуратура открыла уголовное производство по моему обращению. Напомню, недавно обратился к руководителям правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины. Речь идет о миллиардах кубических метров природного газа стоимостью около $4 млрд, которые вместо того, чтобы отдать населению, топ-чиновники планируют подарить олигарху", – написал политик. 

Он сообщил, что предварительно дело квалифицировано по статье о присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. 

"Получил уведомление от генерального прокурора, что по изложенным в моем депутатском обращении обстоятельствам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном совершении уголовного правонарушения с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины", – отметил Наливайченко.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/3298391270396860

"Главком" пишет со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, что производство открыто 19 ноября.

"Выписка из ЕРДР подписана прокурором второго отдела управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрием Олефиром. Соответственно, досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро", – сказано в сообщении портала. 

Также издание утверждает, что в отчете за первое полугодие 2021 года "Нафтогаз" уже "официально признал за Коломойским 700 млн м³ стоимостью 20 млрд грн". 

Контекст:

В начале ноября бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от НАК "Нафтогаз" по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил в колонке для сайта "Украинская правда", что первые 700 млн м³ должны быть переданы "Укрнафті" уже 30 ноября. По его словам, 26 октября подконтрольная Офису президента государственная компания "Нафтогаз України" подписала с Коломойским мировое соглашение и согласилась отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ. Первые 700 млн м³ должны, по его данным, быть переданы уже 30 ноября.

О том, что НАК и "Укрнафта" договорились в суде "за закрытыми дверями", писало также издание "Наші гроші".

В НАК "Нафтогаз" сообщили, что сейчас идет судебный процесс между Национальной акционерной компанией "Нафтогаз України" и ПАО "Укрнафта" о взыскании 9,067 млрд м³ природного газа и всех доходов, которые НАК "Нафтогаз України" получила или могла получить от продажи объема природного газа. В компании подчеркнули, что "Нафтогаз" не согласен с исковыми требованиями "Укрнафти".

"Информация о том, что "Нафтогаз" договорился с бизнесменом Игорем Коломойским и либо подписал с "Укрнафтою" соответствующее мировое соглашение, либо согласился отдать 3,5 млрд м³ газа или другой объем газа, денежные средства и т.п., не соответствует действительности. Предположение, что "Нафтогаз" уже отдал Коломойскому какие-то объемы газа, также неправдиво. "Нафтогаз" не передавал никаких объемов газа или средств "Укрнафті" с того момента, как "Нафтогаз" возглавил Юрий Витренко (28 апреля 2021 года)", – сказано в заявлении. 

Теги: газ, Валентин Наливайченко, прокуратура, Игорь Коломойский, Укрнафта, антикоррупционное бюро, расследование, обвинение, уголовное производство, природный газ
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