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Членов правления "ПриватБанка" топ-менеджер банка обвинил в защите интересов Коломойского

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"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года
"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года
Фото: depositphotos.com

Руководитель направления по взысканию проблемной задолженности "ПриватБанка" Максим Шевченко написал письмо главе наблюдательного совета, в котором обвинил членов правления банка Игоря Лебединца и Ларису Чернышову в прекращении взыскания проблемной задолженности с компаний, связанных с бывшими собственниками, в том числе с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом написало 4 ноября агентство "РБК-Украина" и опубликовало копию документа.

Шевченко пишет, что считает своей обязанностью поделиться с широкой общественностью "уникальной информацией", кто на самом деле защищает интересы Коломойского в "ПриватБанке".

Он отметил, что ранее эти два члена правления – Лебединец и Чернышова – вместе работали в финансовых учреждениях Сергея Тигипко. По информации топ-менеджера, в "ПриватБанке" они вместе с руководителем службы безопасности с 2019 года "всячески содействовали полному прекращению взыскания проблемной задолженности с компаний, связанных с бывшими собственниками, список которых утвержден соответствующим постановлением НБУ".

"Высокопоставленные должностные лица банка инициировали отстранение от работы с задолженностью целое подразделение, разработавшее и реализовавшее стратегию взыскания, благодаря которой банк получил более 2 млрд", – цитирует агентство обращение руководителя направления.

Он отметил, что сотрудникам банка выносились выговоры, впоследствии признанные судами незаконными, руководителя подразделения отстраняли на шесть месяцев от работы, что также суд признал незаконным. Также, по информации Шевченко, Лебединец и Чернышова инициировали исключение сотрудников из профильных комитетов, в функции которых входила организация работы со связанными лицами. Руководитель службы безопасности банка Сергей Болотин, по данным автора письма, давал указания собирать личную информацию о сотрудниках.

Контекст:

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С 2017 года Украина судится с бывшими владельцами "ПриватБанка", которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

Теги: Игорь Коломойский, ПриватБанк, финансы, национализация
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