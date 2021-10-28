ВАКС разрешил заочное расследование дела экс-главы "ПриватБанка" Дубилета

"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро. – "ГОРДОН"), согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк", – говорится в сообщении.
В САП подчеркнули, что решение ВАКС обжалованию не подлежит.
"В ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, председатель правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка свыше 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с "ПриватБанком". Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в канун его национализации в особо крупном размере", – напомнили в САП.
В ведомстве объяснили, что решение суда о заочном расследовании позволит завершить дело.
Дубилет находится за пределами Украины.
По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления "ПриватБанка" Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).
23 февраля 2021 года детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.
15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.
Экс-главу "ПриватБанка" объявили в розыск в Украине, позднее было обращение с просьбой о международном розыске в Интерпол.
Дубилет утверждал, что не скрывается от следствия. Он сообщал, что живет в Израиле и не может выехать в Украину.
"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.