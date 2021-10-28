ВАКС разрешил заочное расследование дела экс-главы "ПриватБанка" Дубилета

"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро. – "ГОРДОН"), согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк", – говорится в сообщении.

В САП подчеркнули, что решение ВАКС обжалованию не подлежит.

"В ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, председатель правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка свыше 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с "ПриватБанком". Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в канун его национализации в особо крупном размере", – напомнили в САП.

В ведомстве объяснили, что решение суда о заочном расследовании позволит завершить дело.