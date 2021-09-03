Дубилет обратился в суд. Хочет заставить МВД удалить его имя из списка лиц, скрывающихся от власти

Дубилет заявлял, что живет в Израиле и не скрывается от следствия Скриншот: ПриватБанк Україна / YouTube

Об этом пресс-служба ОАСК сообщила 2 сентября.

Дубилет требует признать противоправными действия МВД в лице департамента информатизации относительно внесения его имени в персонально-справочный учет Единой информационной системы МВД.

Он просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте министерства в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", говорится в релизе.

ОАСК открыл производство по иску и решил привлечь к участию в процессе в качестве третьей стороны Национальное антикоррупционное бюро.

Сейчас Дубилет есть в списке лиц, скрывающихся от власти. В базе данным МВД указано, что он пропал 26 марта 2021 года.