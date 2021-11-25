Данилюк: Коломойский сядет за решетку. Зеленский, как надежный партнер, сдаст его с потрохами

"Олигарх его [влияние] сохранил. Но его общий вес уменьшился. Когда я был министром финансов, против него начали судебные процессы. Один – в Лондоне, заморозил все его активы по миру. В ближайшее время ожидается решение, которое будет очень неприятным сюрпризом для Коломойского. Второе – возбудили уголовные дела в Соединенных Штатах Америки. Он сядет за решетку за отмывание денег, полученных преступным путем", – сказал Данилюк.

По мнению экс-секретаря СНБО, бизнесмен стал зависим от президента Украины Владимира Зеленского.

"До выборов Коломойский жил в Швейцарии. Затем улетел в Израиль, имеет там гражданство. Но понял, что безопасность там не гарантирована. Приехал в Украину. По Конституции, он не может быть экстрадирован. Все эти дела сильно давят на Коломойского. От этого выигрывает Зеленский. Олигарх становится зависимым от президента, потому что тот может разными путями позволить вывезти его из Украины. Поэтому Коломойский дает свой канал "1+1" в полное использование Офиса президента. Подконтрольные ему депутаты сейчас полностью под Зеленским, в том числе в "Слуге народа" их 35–40. Голосуют как зайчики. Раньше Коломойский шантажировал ими. Сейчас уже нет", – заявил Данилюк.

Он считает, что в "какой-то момент" западные партнеры могут "додавить", чтобы им выдали Коломойского.

"Да. Зеленский, как надежный партнер, сдаст его с потрохами. Коломойский украл $5,5 млрд. Он должен ответить. Если это произойдет – станет сигналом для всех остальных. Зеленский может бороться с [бизнесменами Ринатом] Ахметовым, [Виктором] Пинчуком. Но они смотрят и спрашивают: а где Коломойский? Поэтому Зеленский не может заниматься деолигархизацией, пока рядом Коломойский, доведший крупнейший банк до банкротства. А сколько еще украдено из-за "Укрнафты"? Миллиарды. Зеленский считал, что это некомандное поведение – поднимать такие вопросы. Но ведь не путайте команду и банду", – резюмировал Данилюк.

Коломойский в мае 2021 года говорил, что имеет возможность влиять на ситуацию в стране, но не пользуется этим, утверждал, что не общается ни с министрами, ни с представителями Офиса президента, ни с самим главой государства. С некоторыми нардепами, по словам бизнесмена, он "шапочно" общается.