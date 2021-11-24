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Загребельская: Власти разрешили Коломойскому не платить государству 4,7 млрд грн штрафа

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Агия Загребельская: Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем олигарха и сделать государственным выходным
Агия Загребельская: Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем олигарха и сделать государственным выходным
Фото: Закон і Бізнес / Facebook

Бизнесмену Игорю Коломойскому по решению суда разрешили не платить в бюджет штраф в 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин, заявила в своем Facebook экс-член Антимонопольного комитета адвокат Агия Загребельская.

"Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем олигарха и сделать государственным выходным. Сегодня у нас есть повод поздравить олигархов вообще и Коломойского в частности. Коломойскому не нужно платить 4,7 млрд грн в бюджет", – написала она. 

По словам Загребельской, 23 ноября Апелляционный суд оставил в силе решение Окружного админсуда, освободившее АЗС Коломойского от уплаты штрафа 4,7 млрд грн за сговор на рынке бензина и дизельного топлива.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2013248382169623&id=100004534422805

Контекст:

По данным "Цензор.НЕТ", розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами, это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС.

В марте этого года Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил штраф в размере 4,7 млрд грн. Санкция касается ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС, в том числе ПАО "Укрнафта".

Теги: бензин, бизнес, Игорь Коломойский, АЗС, Укрнафта, штраф, Антимонопольный комитет, олигархи, апелляционный суд, Агия Загребельская, суд
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