Загребельская: Власти разрешили Коломойскому не платить государству 4,7 млрд грн штрафа

"Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем олигарха и сделать государственным выходным. Сегодня у нас есть повод поздравить олигархов вообще и Коломойского в частности. Коломойскому не нужно платить 4,7 млрд грн в бюджет", – написала она.

По словам Загребельской, 23 ноября Апелляционный суд оставил в силе решение Окружного админсуда, освободившее АЗС Коломойского от уплаты штрафа 4,7 млрд грн за сговор на рынке бензина и дизельного топлива.