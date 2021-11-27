"Этим я занимаюсь": Зеленский заявил, что занимается вопросом о разделении "Укрнафти" и передачи части ее активов Коломойскому

"Если не будет разделения, есть большая вероятность, что компании, владеющие акциями "Укрнафти", могут выиграть суд. Госдолг был очень большим, несколько миллиардов кубических метров использованного газа и не уплаченного от НАК в "Укрнафту", – объяснил Зеленский. – Я знаю, что у нас нет денег в бюджете платить кому-либо, включая компанию Коломойского, и мы не можем [это] себе допустить и себе представлять. Этим я занимаюсь. А какие судебные дела? Извините, я этим не занимаюсь".

Контекст:

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Группе "Приват" Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция.

В "Нафтогазі" сообщали, что сейчас идет судебный процесс между НАК и "Укрнафтою" о взыскании 9,067 млрд м³ природного газа и всех доходов, которые "Нафтогаз" получил или мог получить от продажи объема природного газа. В компании подчеркнули, что "Нафтогаз" не согласен с исковыми требованиями "Укрнафти".

"Информация о том, что "Нафтогаз" договорился с бизнесменом Игорем Коломойским и либо подписал с "Укрнафтою" соответствующее мировое соглашение, либо согласился отдать 3,5 млрд м³ газа или другой объем газа, денежные средства и т.п., не соответствует действительности. Предположение, что "Нафтогаз" уже отдал Коломойскому какие-то объемы газа, также неправдиво. "Нафтогаз" не передавал никаких объемов газа или средств "Укрнафті" с того момента, как "Нафтогаз" возглавил Юрий Витренко (28 апреля 2021 года)", – сказано в заявлении.

В начале ноября бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от "Нафтогазу" по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил в колонке для сайта "Украинская правда", что первые 700 млн м³ должны быть переданы "Укрнафті" уже 30 ноября. По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента "Нафтогаз" подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ. Первые 700 млн м³ должны, по его данным, быть переданы уже 30 ноября.