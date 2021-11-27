ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Этим я занимаюсь": Зеленский заявил, что занимается вопросом о разделении "Укрнафти" и передачи части ее активов Коломойскому

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сейчас идет судебный процесс между НАК "Нафтогаз" и "Укрнафтою" о взыскании 9,067 млрд м&sup3; природного газа и всех доходов, которые "Нафтогаз" получил или мог получить от продажи этого объема
Сейчас идет судебный процесс между НАК "Нафтогаз" и "Укрнафтою" о взыскании 9,067 млрд м³ природного газа и всех доходов, которые "Нафтогаз" получил или мог получить от продажи этого объема
Фото: golos.com.ua

У государства нет денег в бюджете, чтобы рассчитаться с долгом перед бизнесменом Игорем Коломойским, поэтому рассматривается вопрос разделения компании "Укрнафта" и передачи части ее активов структурам акционера. Об этом рассказал на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-марафон транслировался на странице Офиса президента в Facebook.

"Если не будет разделения, есть большая вероятность, что компании, владеющие акциями "Укрнафти", могут выиграть суд. Госдолг был очень большим, несколько миллиардов кубических метров использованного газа и не уплаченного от НАК в "Укрнафту", – объяснил Зеленский. – Я знаю, что у нас нет денег в бюджете платить кому-либо, включая компанию Коломойского, и мы не можем [это] себе допустить и себе представлять. Этим я занимаюсь. А какие судебные дела? Извините, я этим не занимаюсь".

Контекст:

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Группе "Приват" Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция.

В "Нафтогазі" сообщали, что сейчас идет судебный процесс между НАК и "Укрнафтою" о взыскании 9,067 млрд м³ природного газа и всех доходов, которые "Нафтогаз" получил или мог получить от продажи объема природного газа. В компании подчеркнули, что "Нафтогаз" не согласен с исковыми требованиями "Укрнафти".

"Информация о том, что "Нафтогаз" договорился с бизнесменом Игорем Коломойским и либо подписал с "Укрнафтою" соответствующее мировое соглашение, либо согласился отдать 3,5 млрд м³ газа или другой объем газа, денежные средства и т.п., не соответствует действительности. Предположение, что "Нафтогаз" уже отдал Коломойскому какие-то объемы газа, также неправдиво. "Нафтогаз" не передавал никаких объемов газа или средств "Укрнафті" с того момента, как "Нафтогаз" возглавил Юрий Витренко (28 апреля 2021 года)", – сказано в заявлении.

В начале ноября бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от "Нафтогазу" по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил в колонке для сайта "Украинская правда", что первые 700 млн м³ должны быть переданы "Укрнафті" уже 30 ноября. По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента "Нафтогаз" подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ. Первые 700 млн м³ должны, по его данным, быть переданы уже 30 ноября.

Теги: газ, Игорь Коломойский, НАК Нафтогаз, Укрнафта, Владимир Зеленский, суд, природный газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте
  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте
"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин
"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин
"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына
"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына
"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей
"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (199789)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (154937)
3
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (99852)
4
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (82767)
5
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (82307)
6
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (64946)
7
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (62241)
8
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео (50192)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS