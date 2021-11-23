Спивак получил ответ от НАБУ про "Укрнафту": "Мировое соглашение" отменяется, газ остается в хранилищах

"Получил ответ от НАБУ по поводу самой крупной аферы за всю независимость страны, когда "Нафтогаз" собирался отдать 9 млрд м³ государственного газа частным акционерам "Укрнафти" на сумму $9 млрд. В общем, нам удалось предотвратить этот беспредел и уже никто никуда не едет. "Мировое соглашение" отменяется и наш газ остается в хранилищах", – написал он.

В документе от НАБУ, часть которого опубликовал Спивак, сказано: проверка показала, что "Нафтогаз" не инициировал и не получал от "Укрнафти" предложений о составлении мирового соглашения, а также не инициировал внеочередное собрание акционеров "Укрнафти", на которое выносился бы подобный вопрос.

23 ноября бывший глава СБУ, нардеп от "Батьківщини" Валентин Наливайченко опубликовал документ из Офиса генерального прокурора, в котором сказано об открытии уголовного производства по статье о присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

"Главком" пишет со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, что производство открыто 19 ноября. Издание утверждает, что в отчете за первое полугодие 2021 года "Нафтогаз" уже "официально признал за Коломойским 700 млн м³ стоимостью 20 млрд грн".