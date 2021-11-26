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"Укрнафту" лучше разделить, других вариантов уже не осталось – эксперт

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Государству следует разделить "Укрнафту" между акционерами, считает Куюн
Государству следует разделить "Укрнафту" между акционерами, считает Куюн
Фото: ukrnafta.com

Наилучшим вариантом для государства является разделение ПАО "Укрнафта" между ключевыми акционерами. Такое мнение высказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, пишет "РБК-Украина".

"На самом деле варианта было всегда два. Первый – государству плотнее участвовать в управлении компанией, потому что с 2003 года группе "Приват" принадлежит оперативное управление. Это вызывало много критики, много было публикаций, что управление ведется не в интересах государства. И второй вариант – раздел компании", – считает Куюн.

По его мнению, раздел особенно важен в свете последних событий.

"Мы видим санкции против Коломойского в США, у нас принят закон о деолигархизации – и в НАК "Нафтогаз" приняли решение разделить компанию, чтобы не иметь общих активов с этим бизнесменом. Других вариантов уже и не осталось. Тем более, что НАК собирается в обозримом будущем публично размещать акции и компании такое партнерство будет вредить. Соответственно, вариантов нет", – утверждает он.

По словам Куюна, аудиторская компания из "Большой четверки" проводит оценку активов "Укрнафти".

"Думаю, там не будет никаких манипуляций. Мне нравятся диванные эксперты: "Ой, это несправедливо". В "Укрнафті" нет какого-то "изюма" – 15 лет компания без инвестиций, в достаточно сложной ситуации, потому нельзя сказать, что кому-то дали корешки, а кому-то – вершки. Думаю, стоит дождаться окончательной конфигурации раздела. Те документы, что мне приходилось видеть, – есть варианты для оптимального раздела, государство получит серьезный бонус в виде налогов, так как при продаже активов [необходимо платить] НДС, и намечается вариант win-win, когда всем участникам такое расхождение будет выгодным", – считает Куюн.

Контекст:

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Группе "Приват" Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией "Укрнафта". 4 февраля 2016 года были внесены изменения в состав правления общества.

Теги: Украина, бизнес, НАК Нафтогаз, Укрнафта, аудит, Сергей Куюн
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