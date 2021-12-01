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"Нас 65 миллионов". Зеленский объявил, что вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве

Зеленский: Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой
Зеленский: Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой
Фото: ЕРА

В Верховную Раду вносится законопроект, который позволит украинцам иметь не одно гражданство. Об этом 1 декабря во время выступления на заседании Верховной Рады заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важным для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", – сказал он.

Глава государства отметил, что "впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства".

"Это тоже часть нашей независимости", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

13 декабря 2019 года Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина". 19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

В конце января 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".

26 февраля 2021 года СНБО Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и Службе безопасности Украины проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.

Теги: Верховная Рада, США, Канада, диаспора, гражданство, Владимир Зеленский, законопроект, украинцы, президент, ЕС
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