"Нас 65 миллионов". Зеленский объявил, что вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве

Зеленский: Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой Фото: ЕРА

"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важным для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", – сказал он.

Глава государства отметил, что "впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства".

"Это тоже часть нашей независимости", – подчеркнул Зеленский.