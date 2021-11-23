Россияне нелегально получали в Украине гражданство страны ЕС – СБУ

По данным следствия, речь идет о деятельности международной группировки – организаторами были жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей, действовавшие через посредника-иностранца.
"Злоумышленники изготовляли фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди… Такие услуги стоили €5 тыс.", – говорится в сообщении.
Установлено, что среди лиц, решивших воспользоваться схемой, есть граждане России, жители временно оккупированных территорий Украины, а также отдельные бывшие чиновники местных органов власти и самоуправления.
Во время обысков у фигурантов изъяли:
Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных статьями о госизмене (ч. 1 ст. 111), легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст. 209), подделке документов (ст. 358) Уголовного кодекса Украины.