Россияне нелегально получали в Украине гражданство страны ЕС – СБУ

Производство открыто по статьям о госизмене, легализации незаконного имущества и подделке документов Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, речь идет о деятельности международной группировки – организаторами были жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей, действовавшие через посредника-иностранца.

"Злоумышленники изготовляли фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди… Такие услуги стоили €5 тыс.", – говорится в сообщении.

Установлено, что среди лиц, решивших воспользоваться схемой, есть граждане России, жители временно оккупированных территорий Украины, а также отдельные бывшие чиновники местных органов власти и самоуправления.

Во время обысков у фигурантов изъяли:

около 60 комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства;

оригиналы и копии иностранных паспортов;

поддельные печати и штампы;

фиктивные выписки из ЗАГСа, которые служили основанием для оформления иностранного гражданства;

черновые записи о механизмах осуществления сделок;

ноутбуки, планшеты, флешки, мобильные телефоны, жесткие диски с доказательствами противоправной деятельности.

Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных статьями о госизмене (ч. 1 ст. 111), легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст. 209), подделке документов (ст. 358) Уголовного кодекса Украины.